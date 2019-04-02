Galaxy S8 يتلقى تحديثه الثاني في غضون أقل من أسبوعين لتحسين إستقرار الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث آخر للنسخة العالمية من الهاتف Galaxy S8 والتي تحمل الإسم الرمزي SM-G950F، وهو التحديث الذي يهدف أساسًا لتحسين إستقرار الكاميرا، فضلا عن تثبيت أحدث الإصلاحات الأمنية، على الأقل هذا ما يقوله سجل التغييرات.

الشيء الثاني غير صحيح، فالإصلاحات الأمنية لشهر مارس تم جلبها بالفعل إلى الهاتف Galaxy S8 مع التحديث السابق الذي تم إصداره منذ 18 مارس. نعم، هذا هو التحديث الثاني للهاتف Galaxy S8 في أقل من أسبوعين. وكما نشير في كل مرة، فقد يستغرق هذا التحديث الجديد بعض الوقت قبل أن يصل لكافة ملاك الهاتف Galaxy S8.

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تم ترقية الهاتف Galaxy S8 الذي تم إطلاقه قبل عامين إلى Android 9 Pie في الشهر الماضي مع العلم بأن هذا الأخير جلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من نظام الأندرويد، كما جلب معه أيضًا واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج، وهي الواجهة التي تم إعادة تصميمها بالكامل، مما يجعل Galaxy S8 يشبه إلى حد كبير Galaxy S10 في الجانب المتعلق بالبرمجيات. نعم، هذا هو إصدار الأندرويد الرئيسي الثاني الذي يحصل عليه الهاتف Galaxy S8، فبعد إطلاقه في العام 2017 مع نظام الأندرويد Nougat، تم ترقيته إلى الأندرويد Oreo قبل عام. ونتيجة لذلك، نحن لا نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بترقية هذا الهاتف إلى Android Q في المستقبل، وهذا ما يعني بأنه لا ينبغي على ملاك Galaxy S8 توقع سوى التحديثات الأمنية لمدة عام آخر.