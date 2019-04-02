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فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة HMD Global Oy بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nokia X71 في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بالعاصمة التايوانية تايبيه جنبا إلى جنب مع الهاتف Nokia 9 PureView. وتجدر الإشارة إلى أن Nokia X71 يعتبر أول هاتف ذكي من هذه الشركة الفنلندية يضم ثقبًا في الشاشة، وأول هاتف من سلسلة Nokia X Series يتم إطلاقه خارج الصين.
لقد تم تطوير وتصميم الهاتف Nokia X71 ليكون من الفئة المتوسطة، فهو يضم شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تغطي 93 في المئة من واجهة الهاتف، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
الهاتف Nokia X71 يضم كذلك كاميرا أمامية في الثقب الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، في حين يضم ثلاثة كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
بجانب الكاميرا الخلفية الثلاثية ستجد الفلاش وأسفلها مستشعر بصمات الأصابع. الهاتف Nokia X71 يضم أيضًا منفذ السماعات 3.5mm، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie الخام، ويضم بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بسرعة 18 واط.
تم تسعير الهاتف Nokia X71 بما يعادل 385 دولار أمريكي في تايوان علمًا أن عملية بيع هذا الهاتف ستبدأ يوم 30 أبريل. ووفقا للشائعات السابقة، فسوف يتم إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي تحت إسم Nokia 8.1 Plus.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن Nokia X71 بإعتباره أول هاتف من الشركة يضم ثقبًا في الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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