ظهور الصور الرسمية للهاتف Oppo Reno، ولا وجود للكاميرا المقربة 10x

فاطمة أيت طالب - دبي - كان نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen يشوق لقدوم هاتف ذكي جديد مزود بالكاميرا التي توفر التقريب البالغ 10 أضعاف طييلة الأسابيع القليلة الماضية، وجميع المؤشرات أشارت إلى أن Oppo Reno سيكون هو هذا الهاتف. ومع ذلك، فقد تم مؤخرًا رصد هذا الهاتف على المتجر الإلكتروني الصيني JD.com من دون ثلاث كاميرات في الخلف بحيث يمكننا رؤية كاميرتين فقط، وواجهة أمامية خالية تمامًا من القطع أو الثقب، فضلا عن تشكيلة مختلفة من الألوان.

تم فعلا تأكيد قدوم الهاتف Oppo Reno باللون الأرجواني والوردي والأخضر والأسود، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها شكلها. وفي هذه الصور، يمكننا أن نرى الهاتف Oppo Reno مع كاميرتين فقط في الخلف مع العلم بأنه من المحتمل أن تضم واحدة منهما مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين من المفترض أن تضم الكاميرا الأخرى عدسة واسعة الزاوية أو مستشعر العمق.

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يبدو أن شاشة الهاتف Oppo Reno ستغطي معظم الواجهة الأمامية للجهاز على الرغم من حقيقة أن الإطار السفلي للشاشة لا يزال بارزًا قليلا. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن يضم الهاتف Oppo Reno شاشة بتقنية AMOLED وبدقة +FullHD مدمج معها مستشعر بصمات الأصابع. وبالنسبة لمن يتساءل عن الكاميرا الأمامية، فهي ستكون موجودة في آلية تنبثق من الإطار العلوي للهاتف.