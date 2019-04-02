هواتف Galaxy S7 تنتقل إلى مصاف الأجهزة التي ستتلقى التحديثات الأمنية الفصلية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الأمنية، فإن أجهزة سامسونج التي تعمل بنظام الأندرويد تقريبًا تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل الأجهزة التي تحصل على تحديثات شهرية وتلك التي تحصل على تحديثات كل ثلاثة أشهر.
تستمر سامسونج في دعم الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge اللذان تم إطلاقهما قبل ثلاث سنوات، ولكنهما لن يحصلا على تحديثات شهرية. يعتبر Galaxy Note Fan Edition تقنيًا من العام 2017، ولكنه في الحقيقة صدر في العام 2016، وبالتالي فهو إنتقل أيضًا إلى مصاف الهواتف التي ستتلقى التحديثات الأمنية كل ثلاثة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يعتمد على العمر. هواتف سامسونج الرائدة بدءًا من Galaxy S8 مجدولة لتلقي التحديثات الأمنية خلال كل شهر، على غرار الهاتفين Galaxy A5 2017 و Galaxy A8 2018 لسبب ما. ولكن لا تعتقد أن سلسلة هواتف Galaxy A Series تتساوى نسبيًا مع هواتف Galaxy S Series.
الهاتف Galaxy A70 الجديد والذي لم يتم إطلاقه بعد في الأسواق بدأ الحياة مع تحديثات أمنية فصلية وليس شهرية. وتجدر الإشارة إلى أن نفس الأمر ينطبق على Galaxy A50 و Galaxy A30 و Galaxy A40 بالإضافة إلى Galaxy M30 و Galaxy M20 و Galaxy M10. نفس الأمر ينطبق كذلك على جميع الأجهزة اللوحية التابعة لشركة سامسونج، بما في ذلك Galaxy Tab S5e والذي من المقرر أن يصل إلى رفوف المتاجر يوم الخميس المقبل. إليكم أدناه قائمة الأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل شهر، والأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل ثلاثة أشهر.
الأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل شهر :
- Galaxy S7 Active, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10- Galaxy S10+ – Galaxy S10e
- Galaxy Note 8 – Galaxy Note 9
- Galaxy A5 (2017) – Galaxy A8 2018
الأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل ثلاثة شهر :
- Galaxy S7 – Galaxy S7 Edge – Galaxy S8 Lite – Galaxy Note FE
- Galaxy A5 (2016) – Galaxy A6 – Galaxy A6+ – Galaxy A7 2018
- Galaxy A8+ (2018) – Galaxy A8 Star – Galaxy A8s – Galaxy A9 2018
- Galaxy A2 Core – Galaxy A10 – Galaxy A20 – Galaxy A30 – Galaxy A40 – Galaxy A50 – Galaxy A70
- Galaxy J2 (2018) – Galaxy J2 Core – Galaxy J3 (2017) – Galaxy J3 Top
- Galaxy J4 – Galaxy J4+ – Galaxy J4 Core – Galaxy J5 (2017) – Galaxy J6 – Galaxy J6+
- Galaxy J7 (2017) – Galaxy J7 Duo – Galaxy J7 Max – Galaxy J7 Neo – Galaxy J7 Pop – Galaxy J7 Top – Galaxy J7 Prime2 – Galaxy J7+ – Galaxy J8
- Galaxy M10 – Galaxy M20 – Galaxy M30
- Galaxy Tab A (2017) – Galaxy Tab A 10.5 – Galaxy Tab A 10.1 (2019) – Galaxy Tab A Plus 8 (2019) – Galaxy Tab Active2 -Galaxy Tab S4 10.5 – Galaxy S5e 10.5- Galaxy Tab E 8 Refresh- Galaxy View 2
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