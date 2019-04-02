هواتف Galaxy S7 تنتقل إلى مصاف الأجهزة التي ستتلقى التحديثات الأمنية الفصلية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الأمنية، فإن أجهزة سامسونج التي تعمل بنظام الأندرويد تقريبًا تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل الأجهزة التي تحصل على تحديثات شهرية وتلك التي تحصل على تحديثات كل ثلاثة أشهر.

تستمر سامسونج في دعم الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge اللذان تم إطلاقهما قبل ثلاث سنوات، ولكنهما لن يحصلا على تحديثات شهرية. يعتبر Galaxy Note Fan Edition تقنيًا من العام 2017، ولكنه في الحقيقة صدر في العام 2016، وبالتالي فهو إنتقل أيضًا إلى مصاف الهواتف التي ستتلقى التحديثات الأمنية كل ثلاثة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يعتمد على العمر. هواتف سامسونج الرائدة بدءًا من Galaxy S8 مجدولة لتلقي التحديثات الأمنية خلال كل شهر، على غرار الهاتفين Galaxy A5 2017 و Galaxy A8 2018 لسبب ما. ولكن لا تعتقد أن سلسلة هواتف Galaxy A Series تتساوى نسبيًا مع هواتف Galaxy S Series.

الهاتف Galaxy A70 الجديد والذي لم يتم إطلاقه بعد في الأسواق بدأ الحياة مع تحديثات أمنية فصلية وليس شهرية. وتجدر الإشارة إلى أن نفس الأمر ينطبق على Galaxy A50 و Galaxy A30 و Galaxy A40 بالإضافة إلى Galaxy M30 و Galaxy M20 و Galaxy M10. نفس الأمر ينطبق كذلك على جميع الأجهزة اللوحية التابعة لشركة سامسونج، بما في ذلك Galaxy Tab S5e والذي من المقرر أن يصل إلى رفوف المتاجر يوم الخميس المقبل. إليكم أدناه قائمة الأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل شهر، والأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل ثلاثة أشهر.

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الأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل شهر :

Galaxy S7 Active, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10- Galaxy S10+ – Galaxy S10e

Galaxy Note 8 – Galaxy Note 9

Galaxy A5 (2017) – Galaxy A8 2018

الأجهزة التي ستحصل على التحديثات الأمنية خلال كل ثلاثة شهر :