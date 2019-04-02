شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يفكر فى توظيف "صحفيين" للتصدى للأخبار المزيفة وتحسين جودة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منه لتحسين معالجة الأخبار المزيفة وتحسين جودة المحتوى على نظامه الأساسى، يفكر فيس بوك فى توظيف جيل جديد من الصحفيين وناشرى الأخبار فى العصر الرقمى، ففى مناقشة مع Mathias Dopfner، الرئيس التنفيذى لأكبر ناشر فى أوروبا Axel Springer، تحدث الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" حول كيفية إنشاء المنصة للمزيد من الأخبار عالية الجودة لأكثر من مليارى مستخدم على مستوى العالم.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فأوضح مارك زوكربيرج، أنه يفكر فى إدخال قسم مخصص للأخبار على الشبكة الاجتماعية، والذى يمكنه استخدام البشر أو الخوارزميات لاختيار القصص من المنافذ الموثوق بها على نطاق واسع من قبل المجتمع، حيث قال إنه يفكر فيما إذا كان يتعين على فيس بوك البدء فى دفع الأموال لناشرى الأخبار لإدراج مقالاتهم فى قسم الأخبار هذا من أجل توفير محتوى عالى الجودة وجدير بالثقة.

Advertisements

وقال زوكربيرج: "لن ننشر أخبارًا، ما نريد أن نفعله هو التأكد من أن هذا المنتج يمكن أن يحصل على أخبار عالية الجودة"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تعود هذه الخطوة بالنفع على الناشرين التقليديين الذين يحتلون تصنيف عالى فيما يتعلق بالثقة، والذين انتقدوا فيس بوك لفترة طويلة بسبب نموذجها الحالي.