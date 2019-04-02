أوبو تؤكد إطلاق سلسلة Reno الجديدة في الإمارات منتصف أبريل…

أعلنت شركة “أوبو” Oppo عزمها طرح سلسلة هواتفها الذكية الجديدة OPPO Reno في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون بذلك أول سوق دولية تستقبل هذه السلسلة خارج الصين. ومن المقرر الكشف رسميًا عن السلسلة الجديدة في دولة الإمارات يوم 16 نيسان/أبريل الجاري.

وقالت الشركة الصينية في بيان: “وتجسيدًا لرؤية OPPO الإبداعية، ستأتي سلسلة هواتف Reno بمثابة محفز لتطوير الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة، وستكون أيضًا أول منتج تطلقه بعد إعلانها عن إعادة توجيه محفظتها للتركيز على توفير تجربة متميزة للمستهلكين الشباب”.

وأضافت أوبو أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي كأول سوق دولية لسلسلة OPPO Reno نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة لمنطقة الشرق الأوسط في إطار استراتيجية توسعها العالمية. ففي ربيع العام الجاري، أطلقت OPPO عملياتها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، وافتتحت مركزها الإقليمي الثاني في منطقة الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت أيضًا دخولها أسواقًا جديدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح عدة مكاتب تمثيلية في المملكة المتحدة وتركيا وبولندا.

وتتميز سلسلة OPPO Reno الجديدة بمفهوم جديد كليًا للمنتجات من حيث فلسفة التصميم ونموذج التواصل، فهي مصممة خصيصًا للشباب الطموحين ممن يسعون وراء أحلامهم ويعبرون عن أنفسهم ويبتكرون التوجهات الجديدة. ومن شأن سلسلة OPPO Reno أن تعزز القدرات الإبداعية لدى المستخدمين بفضل مظهرها الأنيق وتصميمها المبتكر. وباستخدام هواتف Reno، يمكن للشباب الطموحين الذين يرون الحياة من منظور فريد أن يعبروا عن إلهامهم الفني عبر ابتكار وتصميم أساليبهم الخاصة.

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وما من تجربة موحدة توفرها سلسلة OPPO Reno لجميع المستخدمين، فكل واحد منهم سيكون قادرًا على خوض تجربته المتفردة عن غيره. وقبل إطلاق السلسلة، تعاونت OPPO مع عدد من الفنانين حول العالم لتسليط الضوء على إمكانات هواتف Reno، وتم الآن الكشف عن سلسلة من الأعمال الفنية الغنية بالألوان وتوفير لمحة خاطفة على أبرز مميزات هواتف OPPO Reno.

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ودخلت OPPO سوق الهواتف الذكية العالمية في عام 2011، وأصبحت منذ ذلك الحين إحدى أشهر علامات الهواتف الذكية في العالم خاصة بين الشباب، وبات أكثر من 250 مليون عميل من جميع أنحاء العالم يستخدمون هواتفها الذكية.

ومن المقرر إطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno الجديدة رسميًا في السوق الإماراتية يوم 16 أبريل 2019 في دبي. وسيتوفر مزيد من المعلومات عن هذا الإطلاق خلال الأيام المقبلة.