كينغستون ديجيتال تطرح بطاقات ذاكرة microSD فائقة التحمل

أعلنت شركة “كينغستون” Kingston اليوم عن طرح مجموعة جديدة من”بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي فائقة التحمل” High Endurance microSD Cards، التي صُممت خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب عمليات كتابة مكثفة مثل كاميرات المراقبة المنزلية، وكاميرات السيارات، والكاميرات التي تثبت على الجسم.

وقالت الشركة المتخصصة في حلول التخزين: “إذ تعتمد التطبيقات التي تتطلب عمليات كتابة مكثفة في عملها على مستويات رفيعة من الأداء والموثوقية، توفر بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي الجديدة فائقة التحمل من كينغستون أرقى مستويات المتانة وقدرات التخزين الكبيرة والقدرة على العمل لفترات طويلة لمواكبة المتطلبات الفريدة والخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية المنزلية والكاميرات المثبتة على السيارات”.

وأضافت كينغستون أن “بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي الجديدة فائقة التحمل” تتمتع بقدرة تخزين تصل إلى 20 ألف ساعة من مقاطع الفيديو المسجلة بدقة 1080p، وذلك بهدف تسجيل مقاطع فيديو موثوقة لكل ما يحدث أمام عدسة الكاميرا سواء في المنزل أو على الطرقات.

ووفقًا للشركة، فقد صُممت هذه البطاقات واختُبِرت أثناء الاستخدام في أصعب الظروف، حيث أثبتت متانتها وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية والصدمات والمياه والأشعة السينية. “كما تشكل البطاقات حلًا موثوقًا ومثاليًا عند الحاجة إليها في التصوير السريع أو التصوير لمدة طويلة من الزمن دون التعرض لمخاطر تلف البيانات أو ضياعها”.

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وفي هذا السياق، قال تياغو غوميز، مدير قسم الذواكر الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة “كينغستون”: “يمكن لمقاطع الفيديو الملتقطة عبر أنظمة المراقبة الأمنية أن تنطوي على قيمة بالغة الأهمية. ويحتاج المستهلكون إلى بطاقات ذاكرة عالية الموثوقية ومصممة خصيصًا لتحمل أقسى الظروف، مع توفير حلول تخزين مستقرة لتسجيل اللقطات الحساسة عند الحاجة لها. كما أصبح استخدام الكاميرات المثبتة على المركبات وكاميرات المراقبة أكثر شيوعًا. ومن خلال تقديم تشكيلتنا الجديدة من “بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي الجديدة فائقة التحمل”، أصبحنا على أتم استعداد لمواكبة الطلب المتنامي على تسجيل ساعات طويلة من محتوى الفيديو الخاص بكاميرات المراقبة، فضلًا عن توفير أرقى مستويات الأداء والكفاءة في التسجيل والموثوقية العالية التي تشتهر بها علامة كينغستون”.

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وتتوفر “بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي الجديدة فائقة التحمل” من “كينغستون” بسعات 32 جيجابايت و64 جيجابايت و128 جيجابايت، مع ضمان لمدة عامين، ودعم فني مجاني.