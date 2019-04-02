Galaxy S10 Plus يحصل على لقب “أفضل هاتف في…

احتل هاتف “جالاكسي إس10 بلس” Galaxy S10 Plus الأحدث من شركة سامسونج المرتبة الأولى في أحدث تصنيفات الهواتف الذكية التي أصدرتها مجلة “تقارير المستهلك” Consumer Reports الخاصة بمقاييس المنتجات الأمريكية، متفوقًا بذلك على هواتف الشركة السابقة، إضافةً إلى هاتف منافستها آبل الأحدث، “آيفون إكس إس” iPhone XS.

وتعد مجلة Consumer Reports، التي صنفت هاتف “جالاكسي نوت 9” Galaxy Note9 كأفضل هاتف للعام الماضي، من أبرز المجلات التي تقوم بمراجعة وتقييم الأجهزة في السوق الأمريكي منذ عام 1936، وتترك تقاريرها أثرًا كبيرًا لدى المستخدم الأمريكي في اتخاذ قرار شراء أجهزته الجديدة. لذا فإن تزكيتها لأي منتج ليست كأي تزكية أخرى يجدها المستخدمون في مراجعات يوتيوب.

ووفقًا لمجلة Consumer Reports، فإن هاتف Galaxy S10 Plus يتمتع بأطول عمر للبطارية بمتوسط 39.5 ساعة للاستخدام العادي، مقارنةً بـ 29 ساعة قدرتها المجلة لهاتف Galaxy Note9.

وأثبت هاتف Galaxy S10 Plus أيضًا أنه أكثر قوة من منافسيه من حيث القدرة على تحمل الصدمات الخارجية، وفقًا للتقرير. وقالت المجلة إن الهاتف الذكي ظهر بدون خدش بعد أن أُسقط 100 مرة، كما نجا من اختبارات الغمر بالماء.

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وقالت مجلة Consumer Reports في تقريرها: “ما يضع Galaxy S10 Plus في المقدمة هو الطريقة الاستثنائية التي يؤدي بها الأساسيات”. وأضافت: “إنه يتمتع بأطول عمر للبطارية في تقييماتنا، والكاميرات الممتازة، والمتانة لمقاومة الانتهاكات الجسدية للحياة اليومية”.

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وفيما يتعلق بالكاميرا، قالت المجلة الأمريكية إن Galaxy S10 Plus قد أغلق الفجوات الرقيقة للغاية مع أحدث هواتف iPhone. وتصدرت هواتف آبل الذكية اختبارات Consumer Reports فيما يتعلق بالكاميرات في السنوات السابقة.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف Galaxy S10 Plus في 20 شباط/ فبراير الماضي، إلى جانب ثلاثة هواتف أخرى هي: Galaxy S10 و Galaxy S10e و Galaxy S10 5G، وهو يمتاز بأنه يقدم شاشة أطول تضم داخلها الكاميرات الأمامية المزدوجة، كما جاء بثلاث كاميرات خلفية، وحساس بصمة ضمن الشاشة، وتحسينات على المواصفات الداخلية.