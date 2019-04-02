جارتنر: 100 مليون مستهلك يتسوقون من خلال الواقع المعزز بحلول…

توقعت شركة أبحاث السوق “جارتنر” Gartner في تقرير جديد أن يبلغ عدد المستهلكين الذين يتسوقون باستخدام تقنية الواقع المعزز AR – سواء على الإنترنت أو في المتاجر- نحو 100 مليون بحلول عام 2020.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “يمتلك الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR بالقدرة على تغيير تجربة العملاء من خلال إضفاء الطابع الشخصي على عروض تجار التجزئة وتمكين العملاء من تصور المنتجات في إعدادات مختلفة”.

وقالت حنا كركي، محللة الأبحاث الرئيسية في جارتنر: “تجار التجزئة يتعرضون لضغط متزايد لشرح الغرض من المخازن المادية، والسيطرة على عملية الإرجاع والعودة للتنفيذ عبر القنوات”. وأضافت: “في الوقت نفسه، يحدد المستهلكون تدريجيًا القيمة التي توفرها التجارب التي يتلقونها من تجار التجزئة. ونتيجة لهذه الضغوط، يلجأ تجار التجزئة إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي؛ لتزويد العملاء بتجربة موحدة للبيع بالتجزئة داخل متاجر التجزئة وخارجها”.

وأشار مسح أجرته شركة جارتنر لعام 2018 إلى أنه بحلول عام 2020، يخطط 46% من تجار التجزئة لنشر حلول الواقع المعزز والواقع الافتراضي؛ لتلبية متطلبات تجربة خدمة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، انتقلت التقنيات التي تقف وراء هذه الحلول من 15 إلى 30% على امتداد دورة Gartner Hype على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وقالت كركي: “إن تأثير الواقع المعزز والواقع الافتراضي في تجارة التجزئة يمكن أن يكون تحولًا .. إذ يمكن لبائعي التجزئة استخدام الواقع المعزز كملحق لتجربة العلامة التجارية لإشراك العملاء في بيئات غامرة وزيادة الإيرادات. على سبيل المثال: يتيح تطبيق Place من شركة إيكيا للعملاء إمكانية وضع منتجات إيكيا فعليًا في مساحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الواقع المعزز خارج المتجر بعد البيع لزيادة رضا العملاء وتحسين الولاء”.

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وتعتقد جارتنر أنه من خلال واجهات الواقع الافتراضي الغامرة يمكن لبائعي التجزئة إنشاء كفاءات مهمة أو تقليل التكاليف المرتبطة بتصميم منتجات جديدة. ويمكنهم أيضًا تعزيز فهم المعلومات من خلال تقنيات التصور والمحاكاة الرسومية المتقدمة. وتشمل الأمثلة التجريبية وأمثلة التنفيذ تجربة شركة علي بابا الصينية الكاملة للتسوق بواسطة الواقع الافتراضي، وجولات الواقع الافتراضي من Tesco، وأشرطة الفيديو الافتراضية من شركة أديداس للترويج لمجموعة الملابس الخارجية.

كما تعتقد الشركة أن تقنية شبكات الجيل الخامس 5G تمثل فرصة لتسريع اعتماد الواقع المعزز والواقع الافتراضي في المتاجر. وأوضحت الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها جارتنر عن شبكات الجيل الخامس أن تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لشبكات الجيل الخامس تجتذب أعلى التوقعات لتصبح دافعًا لعائدات جديدة، في جميع حالات الاستخدام والمستجيبين للدراسة.

وقال سيلفان فابر، مدير الأبحاث في جارتنر: “تتوقع شركة جارتنر أن تطبيق شبكات الجيل الخامس والواقع الافتراضي والواقع المعزز في المتاجر لن يحول فقط مشاركة العملاء، ولكن أيضًا دورة إدارة المنتج بالكامل للعلامات التجارية”. وأضاف: “يمكن لشبكات 5G تحسين موارد المستودعات، وتعزيز تحليلات حركة مرور المتجر، وتمكين إشارات التواصل مع الهواتف الذكية للمتسوقين”.