تكنولوجيا: AMD تؤكد خططها للإعلان عن الجيل الجديد من كرت الشاشة Navi في 27 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة AMD رسمياً اليوم على موعد مؤتمرها القادم في 27 من مايو، لكشف النقاب عن الإصدار الجديد من كرت الشاشة الذي يرتكز على الجيل الجديد من معمارية Navi.

بعد إنتشار الكثير من التسريبات حول خطط AMD للكشف عن الجيل الجديد من كرت الشاشة، أكدت الشركة اليوم رسمياً على موعد مؤتمرها القادم في 27 من مايو خلال فعاليات مؤتمر Computex للعام 2019، حيث تعلن الشركة رسمياً عن الجيل الجديد من معالجات Zen 2 مع الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة التي تقوم على الجيل الجديد من معمارية Navi.

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وقد جاء إعلان AMD التشويقي عن المؤتمر بعنوان”الجيل الجديد من الحوسبة ذات الآداء العالي”، حيث من المقرر أن تقدم AMD الجيل الثالث من معالجات Ryzen الذي يأتي بمعمارية Ryzen 2 بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما تقدم كرت الشاشة الذي يرتكز على الجيل الجديد من معمارية Navi، حيث أكدت الشركة على أن كل الإصدارات الجديدة صممت لتقدم آداء فائق للمستخدمين من اللاعبين أو المصممين المحترفين.

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