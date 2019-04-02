انت الان تتابع تفاصيل خبر زوكربيرغ يتجه لتوسيع المحتوى الإخباري في فيسبوك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:49 مساءً - بعد أكثر من عام على إعلانه أن "فيسبوك" سيحتوي على أخبار أقل، قال الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ، إنه يريد إنشاء قسم في شبكته الاجتماعية مخصص حصرياً لـ"لأخبار عالية الجودة"، وأنه ربما يدفع للناشرين الذين يشاركون محتواهم فيه.

وخرج زوكربيرغ بهذه الفكرة، أمس الاثنين، في جلسة حوار مع ماثياس دوبفنر الرئيس التنفيذي لشركة "أكسل سبرينغر"، أكبر دار نشر رقمي بأوروبا، سجَّلتها "فيسبوك" في برلين ونشرها زوكربيرغ بصفحته الرسمية.

وكتب زوكربيرغ في شرحه للفيديو: "تحدثنا عن الدور الذي تؤديه الصحافة النوعية في بناء مجتمعات مُطَّلعة، والمبادئ التي ينبغي لـ(فيسبوك) استخدامها لبناء تبويب خاص للأخبار عالية الجودة، وضمن ذلك نموذج الأعمال والنظام الإيكولوجي لدعمه".

وفي نقاشه مع دوبفنر، تحدَّث زوكربيرغ عن بناء "فيسبوك" ميزةً "تمكّن المستخدمين الذين يريدون مزيداً من محتوى الأخبار، من فعل ذلك"، وقال إن شركته يمكن أن تكون لها علاقة مباشرة مع الناشرين، "للتأكد من توافر المحتوى الخاص بهم، إذا كان محتوى عالي الجودة حقاً".

وخاطب زوكربيرغ، دوبفنر قائلاً: "هذا بالتأكيد أمر أعتقد أننا يجب أن نفكر فيه هنا، لأن العلاقة بيننا وبين الناشرين مختلفة من ناحية أننا نعرض المحتوى، معتقدين أنه محتوى عالي الجودة وجدير بالثقة".

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ولم يذكر زوكربيرغ أي خطط لفرض رسوم على عملاء "فيسبوك" الذين يقرؤون القصص الإخبارية على الموقع، ويعتقد شخص مطلع على الموضوع أن تبويب الأخبار سيكون مجانياً للمستخدمين، وقال في تصريح لموقع "ريكود" المعنيّ بشؤون التقنية: "ليس هذا مجال ربح بالنسبة لنا".

وقال: "نأتي إلى هذا من منظور مختلف تماماً عما يعتقده بعض اللاعبين الآخرين في المجال، الذين ينظرون إلى الأخبار باعتبارها وسيلة لزيادة عائداتهم.. هذه ليست بالضرورة الطريقة التي نفكر بها في هذا الأمر".

ويعد هذا الأمر محوراً رئيسياً لـ"فيسبوك"، التي جربت عدة استراتيجيات للعمل مع ناشري الأخبار، لكن -مع استثناءات قليلة- لم تدفع لهم مباشرةً نظير المحتوى الخاص بهم. وبدلاً من ذلك، حاولت الشركة حث الناشرين على مشاركة محتواهم على "فيسبوك" من خلال زيادة حركة المرور على مواقعهم أو منحهم حصة من عائدات الإعلانات.

ويعد فيديو زوكربيرغ هذا أول ظهور علني لفكرة يناقشها ويتداولها مسؤولون تنفيذيون بـ"فيسبوك"، على مدار أشهر.

كما تأتي المناقشة في الوقت الذي يقوم فيه زوكربيرغ بعمل علاقات عامة ومحاولات لكسب التأييد في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان زوكربيرغ طالب في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قبل أيام، قادة العالم بالمساعدة على إنشاء لوائح جديدة لتنظيم الإنترنت ومراقبة ما يُنشر ويُبث عليها من محتوى ضارٍّ.