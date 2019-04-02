تكنولوجيا: ناسا: إسقاط الهند لقمر صناعي يهدد بإحداث فوضى في الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إسقاط الهند لقمر صناعي في الفضاء بصاروخ في 27 مارس الماضي بـ"العمل الرهيب"، مشيرة إلى أنه يهدد بإحداث فوضى في الفضاء.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن مدير الوكالة الفضائية جيم بريدينستاين قوله إن حطام القمر الصناعي يشكل خطرا على محطة الفضاء الدولية، مضيفا أن خطر اصطدام الحطام بالمحطة الدولية ارتفع إلى 44 بالمئة بعد 10 أيام على التجربة الهندية، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن المحطة آمنة في الوقت الراهن.
وأشار بريدينستاين إلى أن الوكالة الفضائية ستتحرك في حال اقتضى الأمر ذلك، وستعمل على تحريك المحطة الدولية؛ لتفادي حطام القمر الذي أسقطته الهند بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية.
وكانت الولايات المتحدة حذرت على لسان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أي دول تدرس تجربة أسلحة مضادة للأقمار الصناعية على غرار تجربة الهند من "إشاعة الفوضى" في الفضاء، بسبب الحطام الذي يمكن أن تخلفه تلك التجارب.
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