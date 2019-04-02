شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تطرح نسخة تجريبية توفر تحسينات لوضع صورة داخل صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خدمة التراسل الفورى "واتس آب" عن ميزة "صورة داخل صورة" PiP خلال العام الماضى، والتى تم طرحها لنظام iOS فى شهر مايو، ثم تم طرحها نظام أندرويد فى شهر ديسمبر، وقد كان وضع PiP يفتقر إلى بعض الوظائف مع نظام أندرويد، حيث كان يمكنه تشغيل الفيديوهات داخل المحادثات فقط، لكن على ما يبدو أن واتس آب تسعى لتغيير هذا الأمر من خلال إطلاق إصدار تجريبى جديد من التطبيق.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فمع إصدار 2.19.86 التجريبى من تطبيق واتس آب لمنصة أندرويد، قامت الشركة بتحسين وضع PiP، إذ يمكنه الآن العمل بشكل مشابه لطريقة عمله على أجهزة آيفون، وهو ما يعنى أنه سيستمر فى تشغيل مقاطع الفيديو فى شاشة صغيرة إذا قمت بالخروج من المحادثة أو تصغير حجم الشاشة أو حتى الانتقال إلى تطبيق آخر.

لكن يجب ملاحظة أن واتس آب لا تزال تختبر هذه الميزة، لذلك فهى ليست متاحة لجميع مستخدمى أندرويد فى الوقت الحالى، لكن من المنتظر أن تصل قريبا لكل المستخدمين.