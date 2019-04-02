شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة فى خدمة Skype لمكالمات الفيديو.. والشركة تسعى لحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى مؤخرا العديد من مستخدمى "سكايب" لمكالمات الفيديو المملوكة لشركة مايكروسوفت، من وجود مشكلة فى التطبيق، والتى تتمثل فى قيام التطبيق بالرد على الاتصالات بشكل تلقائى دون تنبيه المستخدم، وهو ما يعتبر أمرا سيئا للغاية، وسبب الكثير من المشاكل للعديد من المستخدمين، بحسب موقع Phonearena الهندى.

وبحسب التقرير فإن عملية إعادة ضبط المصنع للتطبيق أو حذفه وإعادة تثبيته من جديد، أو حتى حذف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق، جميعها لم تنجح فى حل المشكلة، حيث ظلت المشكلة قائمة، مع ملاحظة أن هناك خيار فى إعدادات التطبيق يسمح للمستخدم بفتح المكالمة تلقائيًا، لكن فى هذا الوضع، فإن تنشيط الخيار أو عدم تنشيطه أمرا لا يزال قائما.

من جهتها اعترفت شركة مايكروسوفت بالمشكلة، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على حل هذه المشكلة، فيما تقوم حاليا بتجربة نسخة تجريبية خالية من هذه المشكلة، والتى من المنتظر طرحها قريبا لكل المستخدمين.