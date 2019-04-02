شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دمه خفيف.. اعرف كدبة أبريل عملاق التكنولوجيا أيلون موسك عاملة إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أيلون موسك تسجيلا موسيقيا غريبا لـ"هارامبي"، غوريلا حديقة حيوان سينسيناتى الذى قُتل فى عام 2016، والذى يعد مزحة "كذبة أبريل".

ووفقا لما ذكره موقع "metro" البريطانى فأطلق مسئولو حديقة الحيوان النار على هارامبى بعد تسلق طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى حاوية الغوريلا، وبعد وفاته، أصبحت الغوريلا البالغة من العمر 17 عامًا عبارة عن ميم عالمى للإنترنت.

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وقرر موسك، الملياردير والرئيس التنفيذى لشركة SpaceX وTesla، الاحتفال بيوم كذبة أبريل بقصيدة موسيقية تم ضبطها تلقائيًا مخصصة لهارامبى.

ويشتمل التسجيل، الذى أطلق عليه "RIP Harambe"، على كلمات: "نحن نحبك هارامبى.. نفتقدك فعلا نفتقدك.. نريدك أن تعود لنا.. أنت قوى وكبير ولم أستطع النوم منذ رحلت.. أتمنى أن يأخذوا حياة الأم بدلا منك"، ونشر موسك رابطًا، والذى تم إصداره تحت اسم "Emo G Records".

وجمع التسجيل بالفعل أكثر من 780 ألف مستمع وجمع مئات التعليقات المشوشة، وكان من الواضح أنها نكتة يوم كذبة أبريل من موسك الذى يتمتع بروح مرحة عندما يتعلق الأمر بثقافة الإنترنت.