“جيميل” يتيح لك جدولة الرسائل لإرسالها في الوقت الذي تحدده

احتفالا بذكرى انطلاق البريد الإلكتروني الشهير “جيميل” (في الأول من أبريل/نيسان) أعلنت شركة غوغل إضافة مفيدة لخدمتها بدلا عادتها في إطلاق مقالب بمناسبة ما يعرف “بكذبة نيسان”.

فقد قدمت الشركة خيار جدولة إرسال الرسائل، حيث تصل إلى الجهة المعنية في الوقت الذي تحدده. ويوضح موقع إنغادجيت المعني بشؤون التقنية، أنه إذا أردت مثلا كتابة رسالة عمل في وقت متأخر من الليل، لكنك لا تريد إزعاج زميلك الذي غادر المكتب، فيمكنك تأجيل إرسال الرسالة حتى عودته إلى عمله.

وتطلق غوغل على الميزة الجديدة اسم “سمارت كومبوز”، أي تأليف الرسالة الذكي، وهي تستند إلى تقنية تعلّم الآلة، إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للميزة تعلّم تبني أسلوك الشخصي في الكتابة وتقديم مقترحات أثناء الكتابة، وكذلك يمكنها التعرف على التحيات المعتادة في مخاطبة أشخاص معينين.

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فمثلا إذا كنت تبتدئ رسائلك بكلمة “هاي” أو “هللو” في مخاطبة زميل في العمل، فإنك لن تحتاج إلى تكرار نفسك في كل مرة. كما يمكن للميزة اقتراح عناوين للرسائل استنادا إلى نص الرسالة.

ورغم أن هذه الميزة بدأت فعليا في وقت مبكر من مارس/آذار، فإن غوغل أكدت أنها متاحة الآن على أجهزة أندرويد، وتدعم اللغات الفرنسية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية إلى جانب الإنجليزية، وستأتي الخدمة إلى نظام آي أو إس الخاصة بأجهزة آبل في وقت لاحق لم تحدده بعد.

المصدر : مواقع إلكترونية