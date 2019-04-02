شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تحاول شركات التكنولوجيا النجاة بنفسها من طوفان خسائر الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد الهواتف الذكية تحظى بالزخم الكبير الذى كانت تتمتع به خلال السنوات التى عقبت ثورة الهواتف الذكية، ولم يعد يرغب المستخدمون فى شراء هاتف ذكى جديد كل عام كما كان يحدث فى الماضى، خاصة مع فقر التحديثات وتراجع الابتكارات الحديثة، وهذا الأمر عكسته تقارير المبيعات، إذ كشف تقرير حديث أن مبيعات الشركات المصنعة فى الربع الأخير من عام 2018 الماضى بلغا 355.2 مليون وحدة فقط، بانخفاض نسبته 6.0% مقارنة بالعام الماضى، ووفقاً لشركة IDC للبيانات شحنت إحدى الشركات الكبرى هواتف بنسبة أقل 13.4 بالمائة من الهواتف الذكية فى الربع الأخير من العام.



وهذه النتائج كان لها تأثير كبير على خطط الشركات المتعلقة بالمستقبل، إذ قررت بعض الشركات التوقف تماما عن إنتاج الهواتف الذكية والتركيز على مجال آخر، فيما قررت شركات أخرى التوسع فى مجالات مختلفة لتعويض الخسائر المتعلقة بالهواتف الذكية.

أبل تبحث عن بديل الآيفون

خلال مؤتمرها الذى عقدته الأسبوع الماضى كشفت أبل عن مجموعة جديدة من الخدمات المتنوعة البعيدة عن الأجهزة الذكية بشكل عام وليس الآيفون فقط، إذ أعلنت الشركة التكنولوجية العملاقة عن خدمة بث جديدة تنافس بها نتفلكس تحمل اسم +Apple TV ، وهو عالم جديدة تدخله أبل ومن المتوقع أن تحقق فيه نجاحا كبيرا خاصة بعد التعاقد مع نجوم كبار فى هوليود مثل جينفر آنستون وأوبرا ويتفرى، كما أطلقت خدمة ألعاب مدفوعة Arcade، جنبا إلى جنب خدمة إخبارية باشتراك شهرى تقدم أخبار وموضوعات من مئات المجالات والصحف.

وكان المنتج الأبرز للشركة هو بطاقة الائتمان Apple Card الجديدة، والتى أشارت أبل إلى أنها ستوفر تحسين لتجربة بطاقة الائتمان من خلال تطبيقات أكثر بساطة وبدون رسوم، وخفض أسعار الفائدة، وبهذا فإن شركة أبل تبحث عن بديل جديد للآيفون يحقق لها إيرادات قياسية.

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سونى تغلق مصنعا للهواتف

فى خطوة متوقعة قررت شركة سونى اليابانية فى وقت سابق من هذا الأسبوع إغلاق أحد مصانع الهواتف الذكية لها فى العاصمة الصينية بكين، ويأتى ذلك عقب سنوات من الخسائر المستمرة فى قطاع الهواتف الذكية، ففى العام الماضى بلغت خسائره 863 مليون دولار، وتهدف سونى من إغلاق هذا المصنع توفير التكاليف وضغط النفقات فى محاولة لتقليص خسائر القطاع.

بلاك بيرى أول من تخلى عن الهواتف

خلال عام 2016 الماضى أعلنت شركة بلاك بيرى رسميا الانسحاب من سوق الهواتف الذكية، وقالت إنها ستعتمد كليا على الشركات الخارجية فى مشاريع الأجهزة المستقبلية، ولن تصنع الأجهزة بنفسها مجددا، وجاء ذلك بعد تعرض قطاع الهواتف الذكية لخسارة وصلت إلى 8 ملايين دولار خلال الربع الماضى، كما ركزت الشركة على مجالات أخرى متعلقة بالبرمجيات والحلول التكنولوجية والخدمات المتنوعة، وهذا الأمر ساعدها فى العودة لتحقيق أرباح مجددا، إذ قفز سهم شركة "بلاك بيري" بنحو 14% خلال الربع الأخير.

فشل أجهزة مطور الأندرويد

حاول مطور نظام أندرويد "آندى روبين" منافسة شركات صناعة الهواتف الذكية العملاقة من خلال هاتف Essential Phoneالذى صنعته شركته Essential خلال السنوات الماضية، ولكنه فشل فى ذلك، وقررت الشركة التى يديرها التوقف عن هاتفEssential Phone الذى كان من المتوقع أن يكون منافسا للشركات الكبرى.

أسباب وراء التخلى عن الهواتف الذكية

كشف تقرير من موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أن الخبراء يرون أن تراجع مبيعات الهواتف الذكية وشعبيتها، هو غلاء الأسعار الكبير الذى حدث خلال السنوات الماضية، حيث أصبح المستهلك لا يقبل على اقتناء هواتف جديدة بسبب العمر الافتراضى للأجهزة الذكية، ويرى البعض أن السوق يمر بمرحلة التشبع، وهذه المرحلة جعلت المنافسة شرسة فى مجال الهواتف الذكية، وتسببت فى خروج بعض الشركات المصنعة التى لم تتمكن من مواكبة التحديثات وإرضاء المستخدمين.