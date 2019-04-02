الأرصاد: ارتفاع تدريجي في حرارة الجو بدءًا من الثلاثاء (بيان بالدرجات)

مصراوي - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر...