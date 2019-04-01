شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بيجامة" ذكية هتقيس نبضك وتراقب معدل تنفسك وتحميك من الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من العلماء بجامعة ماساتشوستس "بيجامات" ذكية عالية التقنية، يمكنها مراقبة نبضات القلب والتنفس، وتم تجهيز ملابس النوم القطنية بأجهزة استشعار يمكنها اكتشاف جودة نوم مرتديها، ولكن سيتراوح سعرها بين 75 و 150 جنيهًا إسترلينيًا، أى ما يعادل 100 أو 200 دولار.



البيجامة

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستراقب الخمسة أجهزة استشعار التى تعمل بالطاقة الذاتية، و المدمجة داخل بطانة البيجامة، أنماط التنفس ومقدار النوم الذى يحصل عليه المستخدم بشكل مستمر، إذ يحدث نوم حركة العين السريعة، والذى يعد واحدا من مراحل النوم، على فترات أثناء الليل ويتميز بحركات العين السريعة والحلم.

وتقيس أربعة من أجهزة الاستشعار الضغط والجسم، أما الخامس فيتم وضعه على الصدر ويستشعر تغيرات الضغط السريع، والتى توفر معلومات حول معدل ضربات القلب والتنفس.



تصميم البيجامة

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ويتم توصيل المستشعرات بأسلاك مصنوعة من الخيوط المطلية بطبقة رقيقة من الفضة بحيث لا يمكن اكتشافها تمامًا من قبل مرتدى البيجامة.

يتم إرسال الإشارات التى تم جمعها من المستشعرات الخمسة إلى لوحة دوائر صغيرة تبدو وتعمل كزر عادى، إذ يحتوى هذا الزر على جهاز إرسال يعمل بالبلوتوث مدمج يرسل البيانات لاسلكيًا إلى جهاز كمبيوتر لتحليلها.

ومازالت هذه البيجامات فى مراحلها المبكرة، إذ يسعى العلماء للتأكد من دقة أجهزة الاستشعار لمجموعة متنوعة من أحجام الجسم.