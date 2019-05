شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. جوجل تزيل 200 تطبيق من متجرها..احذفهم من هاتفك فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل مؤخرا 200 تطبيق خطير من متجر "بلاى ستور"، وذلك بعدما اكتشف الباحثين فى شركة الأبحاث الأمنية Check Point أن هذه التطبيقات تحتوى على برامج دعائية خبيثة تسمى SimBad وتم تنزيلها أكثر من 150 مليون مرة، ووفقا للتقرير، تحتوى هذه التطبيقات على العديد من القدرات الخبيثة بما فى ذلك الخداع وتعريض هاتفك الذكى لتطبيقات ضارة أخرى.

وعلى الرغم من أن جوجل حذفت جميع هذه التطبيقات من متجر "بلاى ستور" فقد يكون بعضها لا يزال مثبت على هواتف المستخدمين، وفيما يلى نعرض بعض أسماء هذه التطبيقات كما يلى:

Snow Heavy Excavator Simulator

Hoverboard Racing

Real Tractor Farming Simulator

Ambulance Rescue Driving

Heavy Mountain Bus Simulator 2018

Fire Truck Emergency Driver

Farming Tractor Real Harvest Simulator

Car Parking Challenge

Speed Boat Jet Ski Racing

Water Surfing Car Stunt

Offroad Wood Transport Truck Driver 2018

Volumen booster & Equalizer

Prado Parking Adventure

Oil Tanker Transport Truck Driver

Monster Truck Demolition

Hummer taxi limo simulator

Excavator Wrecking Ball Demolition Simulator

Offroad Gold Transport Truck Driver 2018

Sea Animals Truck Transport Simulator

Water Surfing Motorbike Stunt

Police Chase

Police Plane Transporter

Ambulance Driver Extreme Rescue

Hovercraft Racer

Cars Transport Truck Driver 2018

Motorbike Pizza Delivery

Heavy Excavator – Stone Cutter Simulator

Bottle shoot archery

Offroad buggy car racing

Garbage Truck – City trash cleaning simulator

Tanks Attack

Dinosaur Park – Train Rescue

Pirate Ship Boat Racing 3D

Flying taxi simulator

Jetpack Water

Volumen Booster

Animal Farming Simulator

Monster Truck

Offroad jeep car racing

Flying Car Stunts On Extreme Tracks

Tractor Farming 2018

Impossible Farming Transport Simulator

Volumen Booster

Mustang Rally Championship

Deleted Photo Recovery

Speed Boat Racing

Super Cycle Jungle Rider

My name on Live Wallpaper

Magical Unicorn Dash

Super Cycle Jungle Rider

Love Caller Screen

Racing Car Stunts On Impossible Tracks

Racing Car Stunts On Impossible Tracks 2

Urban Limo Taxi Simulator

Tractor Farming Simulator

Advertisements

Camper Van Driving

Bottle Shoot Sniper 3D

Full Screen Incoming Call

Beard mustache hairstyle changer Editor

Volumen Booster

girlfriend photo editor

Mobile Number Tracker & Locator

Garden Photo Editor

Fortune Wheel

Farming Transport Simulator 2018

OffRoad Tractor Transport

my name on live wallpaper

Flying Ambulance Emergency Rescue

Mustang Driving Car Race

Waterpark Car Racing

Impossible Tracks – Extreme Trucks

Flying Motorbike Stunts

Fire Truck Emergency Rescue – Driving Simulator

Heavy Snow Excavator Snowplow Simulator

Water Skiing

Women Make Up and Hairstyle Photo Maker

Mountain Bus Simulator

Van Pizza

Truck Transport and Parking Simulator

Hoverboard Racing Spider Attack

Motorsport Race Championship

Demolition Derby

Love Caller with love ringtones

House Transport Truck – Moving Van Simulator

Heavy Excavator Stone Driller Simulator

Super Cycle Downhill Rider

Extreme Rally Championship

Missile Attack Army Truck

Caller Location & Mobile Location Tracker

Mobile number locator

My name on Live Wallpaper

City Metro Bus Pk Driver Simulator 2017

Full Screen Incoming Call

Man Casual Shirt Photo Suit

American muscle car race

Offroad Nuclear Waste Transport – Truck Driver

Mad Cars Fury Racing

High Wheeler Speed Race

Number Coloring

Camper Van Race Driving Simulator 2018

Unicorn Float – Speed Race

Dual Screen Browser

Harvest Timber Simulator

Hot Micro Racers

Lara Unicorn Dash

Wingsuit Simulator

Food Truck Driving Simulator

Dog Race Simulator

SUV car – parking simulator

Phone Finder

Phone number locator

Gallery Lock