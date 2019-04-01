سوزوكي جيمني تتحدى مرسيدس AMG G63 الأغلى منها 10 أضعاف

صدى البلد - أشرف بيومي
تعتبر سوزوكي جيمني إحدى أشهر السيارات في العالم حاليا، والتي تواجه الشركة اليابانية المصنعة لها في الوقت الحالي تحديا غير مسبوق لمواكبة الطلب العالمي على سيارات الـ SUV الصغيرة المخصصة للطرق الوعرة.
ومن أبرز عناصر جاذبية هذه السيارة شكلها الصندوقي الذي يذكر الكثيرين بمرسيدس AMG G63، وهو ما يصب في صالح الـ SUV الصغيرة التي يُعد سعرها أرخص 10 أضعاف من السيارة الألمانية الفاخرة مرسيدس AMG G63، حيث تقدم جيمني أداء مميزا بالطرق الوعرة بفضل دفعها الرباعي، وخاصة عبر نسخها المعدلة المختلفة مثل إصدار Black Bison الخاص من...
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