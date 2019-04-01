تكنولوجيا: لينوفو تستعد لإطلاق جهاز قابل للطي بتصميم يحاكي Surface Book

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة لينوفو مؤخراً تصميم جديد لأجهزة الحاسب المميزة بتصميم قابل للطي، حيث يأتي جهاز لينوفو بتصميم يتصل بفواصل تحاكي تصميم أجهزة Surface Book.
تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهاتف في الفترة الأخيرة لتطوير الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، إلا أن أحدث براءة إختراع سجلت من قبل شركة لينوفو تكشف عن تصميم جديد لأجهزة الحاسب القابلة للطي، والتي تتصل الشاشة فيها من خلال فواصل تحاكي تصميم Surface Book.
ولقد قدمت شركة لينوفو خط إنتاجها من أجهزة Yoga بفواصل لتعليق لوحة للمفاتيح بالفعل، والتي أتاحت إنحناء لوحة المفاتيح إلى الوراء، بينما تقدم لينوفو براءة الإختراع الجديدة بفواصل ديناميكية تعرف ب”dynamic fulcrum”، حيث من المقرر أن يدعم تصميم مرن للجهاز، يدعم المستخدم في التحول بسلاسة من نمط جهاز الحاسب إلى نمط الجهاز اللوحي.
كما يكشف تصميم لينوفو الجديد عن فجوة تظهر عند طي الجهاز، والتي كانت تعد أحد عيوب الأجهزة المتحولة أو أجهزة الحاسب التقليدية، إلا إنها أحد المواصفات واللمحات الرئيسية في الأجهزة المميزة بالشاشات القابلة للطي الآن، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول براءة إختراع لينوفو خلال الفترة القادمة.
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