الهاتف Oppo Reno يظهر في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 710، ومع 6GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، تم رصد الهاتف Oppo Reno وهو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على صوره وبعض مواصفاته التقنية. الآن، تم رصد هذا الهاتف كذلك في منصة إختبارات الأداء الشهيرة AnTuTu مما أكد لنا بعض مواصفاته الأساسية.

كشفت لنا منصة إختبارات الأداء AnTuTu مرة أخرى أن الهاتف Oppo Reno سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه المنصة كذلك أن الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

ومع ذلك، نود أن نشير إلى أنه ستكون هناك نسخة أخرى أكثر رقيًا من الهاتف Oppo Reno ستضم المعالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB على الأقل، فضلا عن بطارية بسعة 4065mAh تدعم الشحن بسرعة 50 واط، وثلاث كاميرات في الخلف توفر إحداها تقريب يصل إلى 10 أضعاف على عكس النسخة العادية التي ستضم كاميرتين فقط في الخلف.

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عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno في اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري.