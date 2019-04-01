هذا هو الشاحن السريع بقوة 25 واط الذي سيصل مع الهاتف Galaxy S10 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر Galaxy S10 5G و Galaxy A70 أول هاتفين من شركة سامسونج يدعمان الشحن السلكي بقوة 25 واط، في حين تواصل الطرازات الأخرى من Galaxy S10 إستخدام الشحن السلكي بسرعة 15 واط. وفيما يلي نظرة على الشاحن الذين سيتم تضمينه مع هذه الهواتف.

EP-TA800 عبارة عن شاحن USB Power Delivery يستخدم كابل من نوع ” USB-C To USB-C لربطه مع الهاتف. هذا الشاحن قادر على شحن الهواتف المتوافقة بسرعة 25 واط، ولكنه يدعم وضع Programmable Power Supply القابل للبرمجة، والذي يسمح للهاتف بالتحكم في مقدار الطاقة المسحُوبة من الشاحن من أجل الشحن المثالي والذي يبقي البطارية باردة قدر الإمكان.

سيُستخدم هذا الشاحن أيضًا في الهاتف Galaxy A90. وتدعي بعض المصادر كذلك بأنه يمكن تحديث سلسلة هواتف Galaxy S10 Series بكاملها لتدعم الشاحن الجديد أيضًا، ولكن لم تؤكد لنا شركة سامسونج ذلك بشكل رسمي حتى الآن.