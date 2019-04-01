شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى الذكرى 43 لتأسيسها.. 10 معلومات لا تعرفها عن أبل عملاق صناعة أيفون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 1 أبريل الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس شركة أبل، حيث تم تأسيسها فى 1 أبريل 1976، على يد كل من ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين، لبيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية المسماة "أبل-1"، وقد كانت هذه الأجهزة مصنوعةً بــيد وزنياك، وتم عرضها للجمهور أول مرة فى نادى "هومبرو" للحواسيب، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن شركة أبل كما يلى:
- تأسست شركة أبل فى عام 1976 من قبل ثلاثة أشخاص هم ستيف جوبز، ستيف وزنياك، ورونالد واين.
- "رونالد واين" هو من رسم شعار شركة أبل وكتب اتفاقية الشراكة الأصلية.
- باع "رونالد واين" حصته بـ 800 دولار فقط خشية من الخسارة والديون.
- كان سعر أول كمبيوتر طرحته أبل 666.66 دولار ولم يلتفت جوبز أن هذا الرقم المحتوى على رقم 6 ثلاثة مرات له دلالة شيطانية ولذلك تم استبداله برقم 667 دولارا
- تعد شركة أبل هى من أكثر مستخدمين خدمات الطيران فى نقل منتجاتها لأنها تكون آمنه على المنتجات كما أنها أسرع.
- أول جهاز ماكنتوش تم إطلاقه من شركة آبل فى 24 يناير عام 1984.
- المصمم Ive هو من اختار اللون الأبيض لأجهزة لآى-باد.
- الاحتياط المالى لشركة أبل وفقا لأحدث أرقام قدر 178 مليار دولار، وهذا الرقم يفوق الاحتياطى لدول شهير حول العالم.
- شعار التفاحة لم يكن الشعار الأول لشركة أبل، بل كان شعار أبل هو صورة إسحاق نيوتن.
- وصلت مبيعات شركة أبل فى عام 2008 حوالى 32.48 مليار دولار أمريكى.
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