شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يخترقون ملايين البطاقات لسلسلة مطاعم عالمية ويبيعون معلومات العملاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مجموعة من الهاكرز لملايين البطاقات من الشركة الأم لـ Planet Hollywood، وأكدت شركة إيرل أن المتسللين استخدموا البرمجيات التى تساعد على الاختراق، فى نقاط البيع لجمع بيانات بطاقات الائتمان فى بعض مطاعمها بالولايات المتحدة بين مايو 2018 ومارس 2019، بما فى ذلك عدد كبير من سلاسل مطاعمها.
كما أنه وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فإن هناك 2.15 مليون بطاقة معروضة للبيع فى السوق السوداء منذ أسابيع، ولا تشتمل البيانات على الطلبات عبر الإنترنت، ولكنها تتضمن معلومات حساسة مثل أرقام البطاقات وأسماء العملاء وتواريخ انتهاء الصلاحية.
وقالت شركة إيرل إن الاختراق تم احتواؤه، وإنه يجب ألا تكون فى خطر إذا قمت بزيارة اليوم، ومع ذلك فمن غير المؤكد ما إذا كانت هناك بطاقات أخرى غير تلك المعروضة للبيع، ولكن قد تؤدى الاستجابة الواضحة فى الوقت المناسب إلى منع البيانات من الوقوع فى الأيدى الخطأ أو على الأقل تقليل الضرر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاكرز يخترقون ملايين البطاقات لسلسلة مطاعم عالمية ويبيعون معلومات العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.