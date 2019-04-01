شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يخترقون ملايين البطاقات لسلسلة مطاعم عالمية ويبيعون معلومات العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مجموعة من الهاكرز لملايين البطاقات من الشركة الأم لـ Planet Hollywood، وأكدت شركة إيرل أن المتسللين استخدموا البرمجيات التى تساعد على الاختراق، فى نقاط البيع لجمع بيانات بطاقات الائتمان فى بعض مطاعمها بالولايات المتحدة بين مايو 2018 ومارس 2019، بما فى ذلك عدد كبير من سلاسل مطاعمها.

Advertisements

كما أنه وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فإن هناك 2.15 مليون بطاقة معروضة للبيع فى السوق السوداء منذ أسابيع، ولا تشتمل البيانات على الطلبات عبر الإنترنت، ولكنها تتضمن معلومات حساسة مثل أرقام البطاقات وأسماء العملاء وتواريخ انتهاء الصلاحية.

وقالت شركة إيرل إن الاختراق تم احتواؤه، وإنه يجب ألا تكون فى خطر إذا قمت بزيارة اليوم، ومع ذلك فمن غير المؤكد ما إذا كانت هناك بطاقات أخرى غير تلك المعروضة للبيع، ولكن قد تؤدى الاستجابة الواضحة فى الوقت المناسب إلى منع البيانات من الوقوع فى الأيدى الخطأ أو على الأقل تقليل الضرر.