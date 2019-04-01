شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تفسر لمستخدميها سبب ظهور منشورات دون غيرها فى الـ"نيوز فيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيسبوك الغطاء عن الخوارزمية التى تحدد المنشورات التى تظهر فى صفحة "آخر الأخبار" (نيوز فيد) وذلك فى إطار مسعى لمزيد من الشفافية ولمنح المستخدمين سيطرة أكبر على حساباتهم.

وطرحت الشركة خاصية "لماذا أرى هذا المنشور؟" اعتبارا من اليوم الاثنين وتقدم بعض اللمحات عن عشرات الآلاف من العوامل التى تستخدمها شبكة التواصل الاجتماعى لترتيب القصص والصور والفيديوهات فى صفحة "آخر الأخبار".

وقال جون هيجمان رئيس قسم آخر الأخبار فى فيسبوك للصحفيين اليوم الاثنين "الأساس فى هذه الأداة هى أنها تسمح للمرء بمعرفة سبب ظهور منشور ما فى صفحة آخر الأخبار الخاصة به ويساعده هذا فى الاطلاع على الخطوات التى قد يرغب فى اتخاذها إذا أراد تغيير هذا".

وبعد سلسلة من فضائح الخصوصية، تحتاج فيسبوك إلى استعادة ثقة المستخدمين مع استعدادها لإطلاق خدمة رسائل واحدة تجمع بين فيسبوك ماسنجر وواتساب وإنستجرام.

وقال هيجمان إن الخاصية الجديدة ستظهر للمستخدم البيانات التي تربطه بمنشور ما كعلاقة الصداقة التي تربطه بالشخص الذي أرسل المنشور على سبيل المثال أو المرات التي ضغط فيها على زر "أعجبني" على منشورات هذا الشخص أكثر من غيره أو تعليقه كثيرا على هذا النوع من المنشورات من قبل أو ما إذا كان هذا المنشور شائعا في أوساط المستخدمين الذين لديهم الاهتمامات نفسها.

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وأضاف هيجمان أن الخاصية ستحدد تفاصيل بعض التفاعلات التي دفعت الخوارزمية إلى الوصول لهذه النتيجة لكنها لن تظهر آلاف العوامل التي تؤثر على القرار.

وتابع "حاولنا التركيز بالفعل على الإشارات الأهم ولعب الدور الأكبر فيما يجعل الناس يرون منشورا دون غيره".

وقال "لا نعتقد أن هذا سيحل كل ما يتعلق بموضوع الشفافية لكننا نرى أنها خطوة مهمة".

وأشار إلى أن فيسبوك طورت الأداة الجديدة مع مجموعات بحثية في نيويورك ودنفر وباريس وبرلين.

وتعمل فيسبوك على تحديث خاصية "لماذا أرى هذا الإعلان؟" التي أطلقتها قبل سنوات قليلة لإضافة تفاصيل مثل طريقة استهداف الدعاية للزبائن وفقا لقوائم البريد الإلكتروني.

وغيرت الشركة استراتيجيتها لصفحة آخر الأخبار في مطلع 2018 عندما قررت إعطاء الأولوية لمنشورات الأسرة والأصدقاء على المحتوى الدعائي.