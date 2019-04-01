شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمنظف ومترجم.. هكذا مازحت جوجل مستخدميها بكذبة إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق اليوم الأول من شهر أبريل، قررت شركة جوجل الاحتفال بطريقة جديدة بـ "كذبة أبريل" حيث أطلقت الشركة 3 مميزات جديدة إلى خدماتها المختلفة، حيث نشرت الشركة اليوم بيان أوضحت فيه ما هى هذه المميزات الجديدة والتى يأتى على رأسها لعبة "الثعبان" الشهيرة إلى خدمة الخرائط.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فقالت جوجل:" توضح لك خرائط جوجل كيفية التجول سيرا على الأقدام، وبواسطة السيارة أو القطار أو الدراجة، والآن يمكنك الانطلاق زحفا إلى وجهتك أيضا، بعدما أضفنا لعبة الثعبان، فابتداء من اليوم يمكنك الاستمتاع بلعبة الثعبان فى مواقع مختلفة فى جميع أنحاء العالم — بما فى ذلك القاهرة ولندن وسان فرانسيسكو وساو باولو وسيدنى وطوكيو — مباشرة من خرائط جوجل".

إلا أن شركة جوجل أوضحت ان اللعبة ستكون متاحة لمدة "أسبوع واحد فقط"، ضمن الاحتفال بـ “كذبة أبريل" لتعود بعدها نسخة "خرائط جوجل" المعتادة.

أما الميزة الثانية التى أطلقتها جوجل، فهى خدمة "منظف الشاشة"، Screen Cleaner وهى ميزة جديدة فى تطبيق Files تستخدم نماذج ترابية هندسية.

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أما ثالث ميزة فهى طرحها تقنية جديدة تحت اسم "جوجل هولندا"، والتى يمكنها لأول مرة أن تترجم ابتكار تقنية جديدة تسمح بالترجمة والتواصل والكلام مع الزهور.