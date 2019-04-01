مع اقتراب طرحها بمصر.. كيف تشتري سيارة كهربائية مستعملة؟

مصراوي - ميونخ - (د ب أ):
أوصى خبير السيارات الألماني فولكر بلاندوف بالانتباه إلى البطارية ومدى كفاءتها عند شراء سيارة كهربائية مستعملة؛ نظرا لأنها تعد الجزء الأهم والأغلى في هذه النوعية من السيارات.
لذا ينبغي على المستخدم التحقق من حالة البطارية من خلال معرفة عدد مرات الشحن السريع والسعة المتبقية؛ نظرا لأن نوع وعدد مرات الشحن يؤثران بشكل خاص على عمر البطارية وكفاءتها.
وينصح بلاندوف بعدم شحن بطارية السيارة عبر المقابس العادية إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وذلك لضعفها في الغالب. ويُفضل أن يتم الشحن بواسطة شاحن حائطي...
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