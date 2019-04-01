جوجل تحتفل بمرور 15 عامًا على إطلاق جيميل بإضافة ميزة “جدولة الإرسال”

احتفلت شركة جوجل اليوم الاثنين بمرور 15 عامًا على إطلاق خدمة البريد الإلكتروني “جيميل” Gmail، وبهذه المناسبة أعلنت عن إطلاق ميزة جديدة، وتحسين ميزة “الإنشاء الذكي” Smart Compose.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: “في عام 2004، بدا البريد الإلكتروني مختلفًا كثيرًا عما هو عليه اليوم. حينئذ كان البريد الوارد يعج بالرسائل المزعجة، ولم يكن هناك طريقة سهلة للبحث في صندوق الوارد أو رسائل الملفات. بالإضافة إلى ذلك، كان عليك حذف رسائل البريد الإلكتروني باستمرار قبل الوصول إلى الحد الأقصى للتخزين”.

وفي 1 نيسان/أبريل 2004، أعلنت جوجل عن إطلاق جيميل لحل تلك المشكلات، والآن بعد 15 عامًا تعد خدمة البريد الإلكتروني من جوجل من بين أكثر خدماتها نجاحًا مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط.

وفي أيامها الأولى، كانت خدمة جيميل تمتاز بأنها تدمج قوة محرك البحث جوجل في الرسائل، وتجمع الرسائل في سلاسل، مما يجعل من السهل العثور عليها والرد عليها. وكانت جوجل توفر للمستخدمين مساحة 1 جيجابايت مجانًا، ما يقرب من 100 ضعف ما كان متاحًا في ذلك الوقت.

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واحتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاق جيميل، أعلنت جوجل اليوم عن إضافة ميزة جديدة إلى الخدمة، وهي جدولة الإرسال Schedule Send التي تسمح للمستخدمين بعد إتمام الرسالة جدولة وقت الإرسال لاختيار التاريخ والوقت الأنسب.

وإلى جانب ميزة الإرسال المجدول، قالت الشركة إنه أصبح بإمكان المستخدمين الرد على تعليق في مستندات جوجل، وتصفح توصيات الفنادق، وغير ذلك من الصندوق الوارد مباشرةً.

أما ميزة الإنشاء الذكي فقد أصبحت تدعم لغات أخرى غير الإنجليزية، وهي الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية. كما أصبحت مدعومة على كافة الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل، وذلك بعد أن كانت في السابق حكرًا على هواتف بكسل Pixel التابعة للشركة أيضًا. هذا وسوف تتوفر قريبًا لنظام آي أو إس التابع لشركة جوجل.