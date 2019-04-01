خمس نصائح لتحسن من إستهلاك البطارية وأداءها

إستهلاك البطارية وأداءا في هاتف الأندرويد خاصتك واحد من الأمور التي قد تحدد نوع الهاتف الذي ترغب في شراءه كما أنها واحدة من الأمور التي تضع إهتمامك عليها وتركز عليها بشكل مستمر ، فإن فقدت البطارية في أي وقت من الأوقات قوتها أو أصبحت تقدم أداءاً أضعف ستشعر بأن الهاتف بأكمله في حاجة للتغيير .

ولكن ليس هذا الحال دائماً فليس كل ضعف في أداء بطاريات هواتف الأندرويد يعتبر عيباً فيها وتحتاج لتغييرها – بالرغم من أن هذا قد يكون العيب أحياناً – ولكن يجب عليك ان تضمن أنك قمت بكل ما تحتاج إليه لتتأكد بأن البطارية لديها الظروف التي تجعلها تعمل بشكل جيد وكفاءة عالية .

سنقدم لكم اليوم خمس نصائح حول الحفاظ على بطارية هاتفك وضمان أن تقدم لك البطارية أفضل أداء يمكن أن تقدمه ، لاحظ أن هذه النصائح التي سنقدمها اليوم هي نصائح موثوق منها ومجربة وفورما تقوم بتطبيقها ستشعر بالفرق الواضح في أداء البطارية .

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مستشعر الـ GPS وإستهلاك البطارية

واحد من أهم المميزات من وجهة نظري في الهواتف الحديثة هي أنها تأتي بمستشعرات GPS قوية ومميزة مدمجة بها داخليا وهذا يعني أنك تستطيع معرفة موقعك في أي وقت ترغب فيه ومعرفة أنسب طريق لتذهب لعملك أو تعود لمنزلك ، كل تلك الأمور المدهشة التي يقوم بها برنامج Google Maps المثبت على هاتفك .

ولكن هناك الكثير من البرامج التي تطلب منك تصريحاً لتحصل على موقعك أو لتعرف مكانك على الخريطة بإستخدام مستشعر الـ GPS الخاص به وبعيداً عن مشاكل الخصوصية التي قد يمثلها مثل هذا الأمر فإن بعض هذه البرامج تعمل بشكل دائم مثل الـ Facebook لذا تقوم بتشغيل مستشعر الـ GPS طوال الوقت وهذا بالطبع يستهلك البطارية بشكل كبير .

كما أن معظم هواتف الأندرويد الجديدة تقوم بإستخدام أكثر من طريقة لتحديد موقعك فهي تعتمد على تحميل بعض البيانات من خلال شبكة الإنترنت سواءاً كانت الـ Wifi أو الشبكة المحمولة بالإضافة إلى تشغيل مستشعر البلوتوث وأمور أخرى وأحد أهم النقاط هي التحكم في هذه الإضافات وهي التي ستشعر معها فعلاً بأنك قمت بتوفير الكثير من بطارية جهازك .

لتوفر البطارية قم بالتوجه إلى قائمة Security & location في الإعدادات ومن ثم Location وقم بإختيار Device Only لتحصل على أفضل أداء للبطارية مع أكبر دقة ممكنة .

كما يمكنك تعديل الإختيارات بشكل مختلف على أندرويد 9.0 كما تراها بالصورة:

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إستخدام الثيمات والألوان المظلمة Dark Theme لتقليل إستهلاك البطارية

إن كان هاتفك يأتي بشاشة OLED أو يدعم النظام المظلم Dark System قم دائماً بتفعيله ، فإستخدامك للـ Dark Theme دائماً سيوفر عليك الكثير من إستهلاك البطارية وسيحفظه لك بشكل كبير كما أنه سيساعد على تخفيف الضغط على عينك ، الفرق الواضح في أداء البطارية سيكون دائماً مع شاشات الـ OLED أو الـ Amoled الخاصة بسامسونج والأيفون كمثال .

أغلق الـ Automatic WIFI :

أحد المميزات الجديدة لهواتف الأندرويد هي أنها دائماً تبحث عن نقاط WIFI لتتصل معها ودائماً تبحث عن شبكات WIFI وخصوصاً تلك المفتوحة منها ، ولأنك من النادر أن تجد شبكة وايفاي مفتوحة بدون رقم سري فلا مبرر من أن تجعل هاتفك يظل يبحث عن شبكات مفتوحة والأسهل هو أن تغلق هذه الخاصية وتفتح وتغلق الواي فاي بشكل يدوي .

لتقوم بهذا عليك أن تتوجه إلى إعدادات الـ WIFI داخل قائمة الـ Wifi نفسها وإغلاق الإختيار الذي يحمل هذا الإسم – إن لم تجده فهذا معناه أن هاتفك لا يدعم هذه الخاصية –

تقليل البرامج التي تعمل في الخلفية لحماية إستهلاك البطارية :

من عادة برامج الأندرويد أن تعمل في الخلفية بشكل مستمر إما لأن عملها يتطلب ذلك أو لتشعر بسرعة إستجابة البرنامج لك عندما تعود لإستخدامه وهذا جزئياً هو السبب في زيادة حجم الـ Ram الموجودة في أجهزة الأندرويد في هذه الأيام وهي سبب جزئي لما نراه من مساحات غريبة تتجاوز بعض أجهزة الكومبيوتر .

ولكن حتى مع هذه المساحات الكبير والبطاريات الكبيرة فإن البرامج التي تعمل في الخلفية قد تسبب لك ضرر على المدى الطويل من إستهلاك بطارية متازيد في غير محله خصوصاً إن كنت مسافراً ولا تستطيع شحن هاتفك بإستمرار ، إنتبه ولا تقع في فخ تحميل برامج طرف ثالث فالأندرويد يحمل بداخله أداة تقوم بهذا العمل على أكمل وجه .

لتفعيل هذه الأداة كل ما عليك هو الذهاب إلى Setting ثم Apps & Notification ثم داخل هذه الصفحة إلى العنوان التالي Advanced > Battery > Background restriction ومن ثم تحكم في هذه البرامج كما ترغب ، إن لم تجد هذا الإختيار وكنت في حاجة لتحميل أداة خاصة به قم بتحميل Greenify .

راقب البرامج ذات الإستخدام المريب

من الوارد جداً أن تقوم بتحميل أكثر من برنامج أندرويد لاتعلم مصدرهم أو من مصادر مشبوهة ولكن عليك أن تقوم بمراقبة هذه البرامج دائماً ومتابعة إستهلالكها فأنت لا تعلم أي من هذه البرامج قد يدمر البطارية الخاصة بجهازك .

لمراقبة إستهلاك البرامج المختلفة يمكنك الذهاب إلى العنوان التالي وستجد قائمة تفصيلية بكل البرامج وإستهلالكها :

Settings > Battery > Menu > Battery Usage