إل جي تسجل حقوق 7 مزايا قادمة مع هاتفها الذكي LG G8 ThinQ

حصلت شركة إل جي على حقوق العلامة التجارية لعدد من المزايا التي سوف يأتي بها هاتفها الذكي الأحدث “إل جي جي8 ثينك” LG G8 ThinQ، الذي سيبدأ طرحه للبيع في وقت لاحق من شهر نيسان/ أبريل الجاري، مثل أدوات التحكم التي لا تعمل باللمس وتجربتها الصوتية المبتكرة.

وتشير العلامات التجارية السبع المسجلة لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلى العديد من التقنيات التي سيتم تضمينها في G8 ThinQ، الذي فُتح باب الطلب المسبق عليه يوم الجمعة الماضي بأسعار تبدأ من 819.99 دولارًا إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض الترويجية.

وعلى سبيل المثال، تشير ثلاثة من أسماء العلامات التجارية إلى تقنية OLED Speaker الجديدة Crystal Sound التي تستخدم الشاشة كمكبر للصوت. لذلك؛ قامت إل جي بتسجيل علامات تجارية باسم Audio Display و Display Sound و LG Magic Speaker. وتستخدم وثائق العلامات التجارية الوصف نفسه لجميع هذه الأسماء الثلاثة: “شاشات OLED التي تعمل كمضخم صوت ومكبر صوت”.

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ومن العلامات التجارية المسجلة أيضًا ميزة LG Z Lens التي تختص بالكاميرا الأمامية للهاتف، والتي تستخدم تقنية عدسات “زمن الرحلة” ToF مع توفير تحسين في التعرف على الوجه وإمكانية استخدام المزيد من تطبيقات الواقع المعزز. ومن العلامات التجارية أيضًا LG Face Code، وهو الاسم الذي يطلق على الميزة التي تسمح للمستخدمين بإلغاء قفل الهاتف باستخدام التعرف على الوجه. وتقوم الكاميرا الأمامية مع هذه الميزة بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد للوجه.

وفي الوقت نفسه، قررت الشركة الحصول على حقوق علامة تجارية باسم LG Air Click للإشارة إلى القدرة على التفاعل مع هواتفها الذكية من خلال الإيماءات اليدوية، وهو ما كانت إل جي تطلق عليه اسم Air Motion خلال عرض تقديمي سابق للهاتف. أما آخر اسم للعلامات التجارية فهو LG 3D Eye، وهي ميزة تجعل الهاتف قادرًا على التعرف على “الشكل والسمك والخصائص الأخرى لأوردة المستخدم”، وفقًا لوثائق العلامات التجارية. ويعد مسح راحة اليد طريقة أخرى لفتح قفل هاتف G8 ThinQ، وذلك بفضل 3D Eye.