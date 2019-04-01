شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تطور طائرة بدون طيار مزودة ببندقية لتفجير الطائرات. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة شركة "ألمز آنتى" الروسية على براءة اختراع لطائرة بدون طيارمزودة بندقية، والمصممة لتفجير الطائرات الأخرى بدون طيار فى السماء، إذ تقلع الطائرة بدون طيارفى الحال لكنها تطير مثل الطائرة العادية للحصول على كفاءة أكبر، مما يمنحها نطاقًا مدته 40 دقيقة بينما تقوم بتعبئة بندقية Vepr-12 أوتوماتيكية بالكامل.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، طورت الطائرة بدون طيار بواسطة معهد موسكو للطيران، إذ تعد من نفس النوع الذى تستخدمه شركات التعدين والمزارعين وغيرهم لاستكشاف خطوط الأنابيب والتركيبات الأخرى.

يتم التحكم فى الطائرة بدون طياربواسطة عامل يرتدى قناعا، إذ يتم رصدها بواسطة فيديو مباشرونظام رؤية، لإطلاق النارعن بعد، كما تم دعمها ببندقية على وجه الخصوص، بدلاً من مسدس، لأن نمط التشتت الواسع يجعل من السهل ضرب الهدف.