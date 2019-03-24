مواصفات Galaxy A30 التقنية مع مميزاته وسعره

هاتف Galaxy A30 هو رد سامسونج على تفوق شاومي والشركات الصينية في سوق الهواتف المتوسطة ؛ هي قرصة أذن صغيرة للشركات الناشئة بأن سامسونج تراقبهم والآن حان الوقت لتتدخل ولتثبت للجميع من هي ملكة هواتف الأندرويد الحقيقية .

أعلنت الشركة عن هاتفين معاً وهما الـ Galaxy A30 و الـ A50 وسنبدأ حديثنا في هذا المقال مع الـ A30 قبل أن ننتقل إلى الـ A50 في مقال آخر ، الهاتف يأتي بسعر منافس للغاية وفي موعد يضع في مواجهة حقيقية ومباشرة مع هاتف Xiaomi Redmi Note 7 الذي سينطلق الأسبوع الحالي .

وهو يعتبر أول هاتف فئة متوسطة رائد فعلاً ينطلق من سامسونج ليسطر على ساحة الهواتف المتوسطة بمميزات رائدة وتصميم رائد وشاشة تعتبر الأفضل حتى الآن في الفئة المتوسطة والآن دعونا نتحدث معاً بشكل سريع عن الهاتف .

مواصفات Galaxy A30 التقنية :

وزن الهاتف : 165جرام

جسد من البلاستيك وشاشة أمامية زجاجية

شاشة Super AMOLED

شاشة بحجم 6.4 بوصة

حماية Gorilla Glass 3

نظام تشغيل Android 9.0 Pie بواجهة ONE UI

معالج Exynos 7904 ثماني الأنوية

نسخ ذواكر 64GB\4GB أو 32GB\3GB

كاميرا خلفية ثنائية بمستشعرين 16MP و 5MP

كاميرا أمامية 16MP

منفذ سماعات 3.5mm

بطارية بحجم 4000 مللي امبير

شحن سريع بدقة 15W

كما ترون فالهاتف يقدم مجموعة من المواصفات العديدة والرائدة التي نراها في أجهزة بأسعار أعلى هذا بكثير ، والآن لنتحدث عن بعض النقاط الأساسية في الهاتف .

الشاشة والتصميم

يمكننا القول بسهولة أن شاشة الجهاز هي نقطة التمركز المحورية فيه ، فالشاشة تقدم تجربة فريدة من نوعها في هذه الفئة السعرية ، الشاشة تأتي من نوع Super AMOLED بدقة FHD+ وحجم 6.4 بألوان مميزة للغاية وفريدة من نوعها ، الألوان تبدو وكأنها ستنطق والشاشة واضحة التفاصيل لأبعد الحدود كما أن النوتش أو الثقب الصغير في أعلى الهاتف يكاد لا يرى أو لا يذكر على الإطلاق .

يمكننا القول ببساطة بأن شاشة Galaxy A30 هي أفضل شاشة موجودة في سوق الهواتف المتوسطة وأفضل شاشة بهذا السعر على الإطلاق ، كما أن التصميم يساعد على تقديم تجربة لا تنسى مع الأسف فإستخدام البلاستيك في تصميم جسد الهاتف أعطاه مظهراً وملمساً بأنه هاتف منخفض التكلفة ولكن عدى ذلك فالهاتف يأتي بتصميم جميل ولن تشعر معه بالملل .

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الكاميرا

أعلم أن الكثيرين هنا للحديث عن الكاميرا تحديداً ، والكاميرا هنا تأتي خلفية كما تحدثنا في مواصفات الجهاز التقنية ، كما أن العدسة الثانية في ظهر الهاتف تأتي بعدسة واسعة قليلاً لتعطيك إحساس بالوسع في الأماكن الضيقة والأماكن التي لا يمكنك أن تأخذ زاوية بعيدة فيها .

جودة الصور جاءت جيدة ومقبولة جداً إلى ممتازة في الإضاءة النهارية والجيدة ، هناك الكثير من التفاصيل الملتقطة في الصور مع وجود تنوع جيد في الـ Dynamic Range وإظهار درجات الألوان المختلفة ، أداء الكاميرا الخلفية في الإضاءة الليلة أيضاً جاء بشكل جيد ومفاجئ ، فالصور تأتي واضحة ولا يوجد أي مشاكل فيها أو حتى نقاط تشويش .

الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في المجال ولكنها تمكنت من تقديم أداء جيد ومقبول للغاية في مختلف الأوضاع وإلتقطت كمية جيدة وواضحة من التفاصيل المختلفة .

البطارية

تأتي بطارية الجهاز بحجم 4000 مللي امبير وهو حجم كبير مقارنة بالكثير من هواتف الفئة المتوسطة وتقدم لك اداء يوم واحد مستمر بشكل جيد وثابت دون أي إنخفاضات في الأداء وتمكن الهاتف من تشغيل 17.5 ساعة متواصلة من الفيديو بدون إنقطاع ، بالطبع كون الهاتف يدعم الشحن سريع فهذا ساعد على تسهيل عمل البطارية وتحسين أداءها .

المميزات

شاشة مميزة وأكثر من ممتازة

واجهة ONE UI ممتازة للغاية

إضافة عدسة واسعة الزاوية كان أمراً ممتازاً للغاية

عمر البطارية مناسب جداً لسعر الهاتف .

سعر الهاتف

الهاتف يأتي بسعر 3850 جنيه مصري تقريباً على سوق مصر ويمكنك طلبه من هنا .