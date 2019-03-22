شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويكيبيديا تحتج على قانون الملكية الفكرية الأوروبى وتمنع عرض مقالاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة ويكيبيديا إضراب مواقعها التابعة للدول الأوروبية، وذلك كاحتجاج على التغييرات الجديدة التى طرحها الاتحاد الأوروبى فى قوانين حقوق الملكية الفكرية الرقمية، وذلك بحسب ما نشرته ويكيبيديا عبر صفحتها على تويتر.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد الاوربى يوم الخميس المقبل 26 مارس التصويت على هذا القانون، الذى يثير حفيظة العديد من الجهات لتوفره على عدد من المواد المثيرة للجدل، فعلى سبيل المثال هناك مادة تتيح للناشرين الأصليين للمحتوى فرض رسوم مالية على المواقع إذا أشاروا للمواد برابط نصى تشعبى، وكذلك مادة أخرى تجعل المواقع الناشرة مسؤولة عما ينشروه مستخدميها من محتوى محمى حقوق الملكية الفكرية.

وقد ظهرت مواقع ويكيبيديا فى الدول الأوروبية باللون الأسود مع رسالة للزائر تحتج فيها على قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد الذى سيتم تمريره نهاية الاسبوع المقبل، إلا أن ويكيبيديا ليست وحدها فى هذا الاحتجاج، حيث شاركتها مواقع كبرى أخرى مثل Twitch للبث المباشر للاعبين، وتظهر أشرطة مصورة احتجاجية على الصفحة الرئيسية وكذلك على حساباتها على الشبكات الاجتماعية.