آبل تكشف عن ألوان جديدة لأحزمة Apple Watch ولأغطية iPhone الواقية

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الإعلان عن الجيل الثاني من سماعات AirPods، فقد قامت شركة آبل كذلك مؤخرًا بالكشف عن ألوان جديدة لأحزمة Apple Watch، وللأغطية الواقية الخاصة بهواتف iPhone بمناسبة حلول فصل الربيع.

البطارية الواقية Apple Smart Battery Case للهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max أصبحت متوفرة الآن باللون الوردي كذلك بعدما كانت متوفرة باللونين الأسود والأبيض. أما بخصوص أغطية السيليكون الواقية المصممة للهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max، فهي حصلت على ثلاث ألوان جديدة تشمل الأزرق الداكن والبرتقالي الفاتح والأخضر الفاتح. وستكون أحزمة الساعة الذكية Apple Watch المصنوعة من السيليكون متوفرة بنفس الألوان التي ذكرناها للتو.

وفي الوقت نفسه، ستصبح الأغطية الواقية الجلدية Apple Leather Folio متوفرة باللون الأرجواني والبرتقالي والأزرق الداكن. وبالعودة إلى الساعة الذكية Apple Watch، فقد حصلت أحزمة Apple Watch Sport Loop Band على ألوان جديدة تشمل البرتقالي والأخضر الفاتح والأرجواني والأزرق الداكن، في حين حصلت أحزمة Nike Sport Band على ألوان إضافية تشمل الأسود والأخضر الفاتح والرمادي الداكن.

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وأخيرًا، ستقوم شركة آبل ببيع Modern Buckle باللون الأرجواني والبرتقالي والأزرق الداكن، في حين ستقوم ببيع Leather Loops باللونين البرتقالي والأزرق الداكن.