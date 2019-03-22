تطبيق Facebook Messenger يحصل أخيرًا على ميزة الردود المقتبسة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل تطبيق Facebook Messenger اليوم على ميزة لطالما إفتقدها العديد من الأشخاص في هذا التطبيق، والميزة المعنية هنا هي الردود المقتبسة. تتيح لك هذه الميزة الرد على رسالة محددة في محادثة، ويكون ذلك مفيدًا جدًا عندما تنخرط في محادثات تحتوي على مجموعة كبيرة من المواضيع. بإستخدام الميزة الجديدة، سيعرف الأشخاص الذين تتحدث معهم الآن ما الذي قمت بالرد عليه بالضبط.

لقد كانت هذه الميزة في تطبيق WhatsApp المملوك أيضًا من قبل الفيسبوك منذ فترة طويلة جدًا، وكانت دائمًا من بين الميزات التي كان إغفالها في تطبيق Facebook Messenger محيرًا. لذلك، من الجيد أن نرى هذه الميزة تشق طريقها أخيرًا إلى تطبيق Facebook Messenger.

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من أجل إقتباس رسالة محددة، أنقر عليها لفترة طويلة وسترى زر رد جديد على يمين الرموز التعبيرية التفاعلية. أنقر فوق ذلك الزر، وأكتب ردك، ومثلما هو الحال في WhatsApp، فسوف تظهر الرسالة التي ترد عليها أعلى ردك. هي ميزة سهلة، وستساعدك على توصيل رسائلك لأصدقائك وتجنب سوء الفهم. عمومًا، لقد تم إطلاق هذه الميزة الآن لمستخدمي تطبيق Facebook Messenger على منصتي الأندرويد و iOS.