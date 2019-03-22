هواتف جوجل المتوسطة ستحمل إسم Google Pixel 3a، والهاتف الأصغر سيضم شاشة OLED بحجم 5.6 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت معلومات إضافية حول هواتف Google Pixel المتوسطة التي من المرجح أن تكشف عنها شركة جوجل في وقت لاحق من هذا العام. في السابق، تردد بأن هذه الهواتف ستحمل الأسماء Google Pixel 3 Lite و Google Pixel 3 XL Lite، ولكن المعلومات التي وردتنا اليوم تقول بأن هذين الهاتفين سيحملان في الواقع الأسماء Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. وعلاوة على ذلك، كشفت لنا هذه المعلومات أيضًا أن الهاتف الأول سيضم شاشة بقطر 5.6 إنش، في حين سيضم الهاتف الثاني شاشة بقطر 6 إنش.

الإختلافات بين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL بغض النظر عن الحجم لا تزال غير معروفة. ومع ذلك، صور الهاتف الأصغر حجمًا بدأت تتضح شيئًا فشيئًا. ووفقا للمعلومات الجديدة، فالهاتف Google Pixel 3a سيضم شاشة OLED بحجم 5.6 إنش وبدقة +FullHD ستمتاز على الأرجح بقطع في الجزء الأوسط العلوي، على الرغم من أن التسريبات السابقة لا تقترح ذلك. وبغض النظر عن الشاشة، فسوف يأتي هذا الهاتف كذلك مع خاصية Active Edge على غرار شقيقه الأكبر Google Pixel 3a XL.

الهاتف Google Pixel 3a سيضم كاميرا بدقة 12 ميغابكسل في الخلف، وهي الكاميرا التي قيل بأنها ستكون قادرة على إلتقاط الصور بنفس جودة الهاتف Google Pixel 3، ولكن سرعة الإلتقاط قد تكون بطيئة بسبب المعالج المستخدم في الهاتف. وفي الواجهة الأمامية ستكون هناك كاميرا للسلفي تمتاز بزاوية مشاهدة عريضة وبدقة 8 ميغابكسل.

الهاتف Google Pixel 3a سيضم كذلك المعالج Snapdragon 670 مع 4GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية. سيحتوي كلا الهاتفين على eSIM وشريحة الأمان Titan M. ولحد الآن، لم يتضح ما إذا كان الهاتف Google Pixel 3a XL سيضم المعالج Snapdragon 710 بدلاً من Snapdragon 670.

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الشحن بسرعة 18 واط عبر USB-C Power Delivery سيكون متاحًا للبطارية التي تبلغ سعتها 3000mAh. وللآسف، لم يتأكد بعد ما إذا كان سيتم توفير خاصية الشحن اللاسلكي.

عمومًا، سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL هذا العام، ولكن يبقى أن نرى متى بالضبط سيحدث ذلك. في الوقت الحالي، يُعتقد أنه سيتم إطلاق كلا الهاتفين في فصل الربيع، وسيكونا حصريين لشركة الإتصالات Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية.