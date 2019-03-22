تكاليف إصلاح شاشات Galaxy S10 هي الأغلى على الإطلاق في تشكيلة سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد شاشات هواتف Galaxy S10 الجديدة أغلى ما يمكن إصلاحه في هذه الهواتف، وهي تعد أغلى من أي شاشة تم إستخدامها في هواتف سامسونج الرائدة الحديثة، بما في ذلك Galaxy Note 9. ومع ذلك، لا يزال سعر شاشات آبل أعلى بشكل ملحوظ.
لم يتم نشر التكاليف في كل مكان، ولكن لدينا الأسعار الخاصة ببعض المناطق، بما في ذلك أستراليا وتايوان. وفيما يلي الأسعار الخاصة بإصلاح شاشات هواتف Galaxy S10 في هذين البلدين مع العلم بأنه يتم في نفس الجدول مقارنة هذه الأسعار مع أسعار آبل.
|سامسونج
|الدولار التايواني
|الدولار الأسترالي
|آبل
|الدولار التايواني
|الدولار الأسترالي
|Galaxy S10+
|7100
|320
|iPhone XS Max
|10790
|518.95
|Galaxy S10
|6450
|300
|iPhone XS
|8990
|448.95
|Galaxy S10e
|5350
|280
|iPhone XR
|6490
|318.95
|Galaxy S9+
|5300
|287
|iPhone 8 Plus
|5490
|278.95
|Galaxy S9
|4700
|247
|iPhone 8
|4790
|218.95
|Galaxy S8+
|5300
|260
|IPhone 7 Plus
|5490
|278.95
|Galaxy S8
|4700
|250
|iPhone 7
|4790
|248.95
|Galaxy Note9
|5500
|320
|Galaxy Note8
|5300
|280
لاحظ أنه في تايوان، يتمتع الهاتف +Galaxy S10 بالتكلفة الأعلى بينما يتطابق مع سعر Galaxy Note 9 في أستراليا. ومع ذلك، ستقوم في كلا الحالتين بدفع قدرًا كبيرًا من المال لتبديل الشاشة التالفة بأخرى جديدة.
الأسعار التي بحوزتنا تشير إلى أن تكلفة إستبدال شاشة Dynamic AMOLED المسطحة للهاتف Galaxy S10e تعادل تكلفة إستبدال شاشة الهاتف +Galaxy S9 المنحنية والتي تبلغ دقتها +QuadHD. هذا يبدو غريبًا نوعًا ما، ولكن من المحتمل أن تكون تقنية +HDR10 وثقب الكاميرا الأمامية هي من أدت إلى رفع التكاليف، لذلك ستحتاج إلى توخي الحذر الشديد حتى مع هواتف Galaxy S10 المنخفضة التكلفة.
الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو أن إصلاحات آبل في تايوان أرخص من نظيرتها في أستراليا، ولكن إصلاحات سامسونج تكلف نفس السعر تقريبًا في كلا البلدين، مما يضيق الفجوة. عمومًا، يمكنك العثور على أسعار استبدال شاشات سامسونج الرسمية لأستراليا هنا وتايوان هنا. صفحات آبل المعنية موجودة هنا وهنا.
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