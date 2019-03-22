تكاليف إصلاح شاشات Galaxy S10 هي الأغلى على الإطلاق في تشكيلة سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد شاشات هواتف Galaxy S10 الجديدة أغلى ما يمكن إصلاحه في هذه الهواتف، وهي تعد أغلى من أي شاشة تم إستخدامها في هواتف سامسونج الرائدة الحديثة، بما في ذلك Galaxy Note 9. ومع ذلك، لا يزال سعر شاشات آبل أعلى بشكل ملحوظ.

لم يتم نشر التكاليف في كل مكان، ولكن لدينا الأسعار الخاصة ببعض المناطق، بما في ذلك أستراليا وتايوان. وفيما يلي الأسعار الخاصة بإصلاح شاشات هواتف Galaxy S10 في هذين البلدين مع العلم بأنه يتم في نفس الجدول مقارنة هذه الأسعار مع أسعار آبل.

سامسونج الدولار التايواني الدولار الأسترالي آبل الدولار التايواني الدولار الأسترالي Galaxy S10+ 7100 320 iPhone XS Max 10790 518.95 Galaxy S10 6450 300 iPhone XS 8990 448.95 Galaxy S10e 5350 280 iPhone XR 6490 318.95 Galaxy S9+ 5300 287 iPhone 8 Plus 5490 278.95 Galaxy S9 4700 247 iPhone 8 4790 218.95 Galaxy S8+ 5300 260 IPhone 7 Plus 5490 278.95 Galaxy S8 4700 250 iPhone 7 4790 248.95 Galaxy Note9 5500 320 Galaxy Note8 5300 280

لاحظ أنه في تايوان، يتمتع الهاتف +Galaxy S10 بالتكلفة الأعلى بينما يتطابق مع سعر Galaxy Note 9 في أستراليا. ومع ذلك، ستقوم في كلا الحالتين بدفع قدرًا كبيرًا من المال لتبديل الشاشة التالفة بأخرى جديدة.

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الأسعار التي بحوزتنا تشير إلى أن تكلفة إستبدال شاشة Dynamic AMOLED المسطحة للهاتف Galaxy S10e تعادل تكلفة إستبدال شاشة الهاتف +Galaxy S9 المنحنية والتي تبلغ دقتها +QuadHD. هذا يبدو غريبًا نوعًا ما، ولكن من المحتمل أن تكون تقنية +HDR10 وثقب الكاميرا الأمامية هي من أدت إلى رفع التكاليف، لذلك ستحتاج إلى توخي الحذر الشديد حتى مع هواتف Galaxy S10 المنخفضة التكلفة.

الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو أن إصلاحات آبل في تايوان أرخص من نظيرتها في أستراليا، ولكن إصلاحات سامسونج تكلف نفس السعر تقريبًا في كلا البلدين، مما يضيق الفجوة. عمومًا، يمكنك العثور على أسعار استبدال شاشات سامسونج الرسمية لأستراليا هنا وتايوان هنا. صفحات آبل المعنية موجودة هنا وهنا.