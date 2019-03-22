شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مباشر .. رائدا فضاء ناسا يسيران خارج المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير حاليا رائدا فضاء خارج محطة الفضاء الدولية، وذلك لاستبدال البطاريات القديمة فى المصفوفات الشمسية للمحطة، حيث ستكون هذه أول رحلة سير من أصل 3 رحلات سير فى الفضاء من المقرر إجراؤها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ويمكن مشاهدتها جميعًا عبر الإنترنت.

ووفقا لما نشره موقع space الأمريكى، فيقوم حاليا رواد الفضاء من ناسا "آن ماكلين" و"نيك هيو" - وكلاهما يسيران لأول مرة فى الفضاء - رحلة السير فى الفضاء لمدة 6.5 ساعة خارج المختبر المدارى، حيث غادرو غرفة Quest فى الساعة 8:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبعد أسبوع من الآن، ستتوجه ماكلين إلى رحلتها الفضائية الثانية مع رائد فضاء ناسا "كريستينا كوخ"، وستكون هذه هى أول رحلة فضائية للنساء فى التاريخ، وخلال هاتين المسيرتين الفضائيتين الأوليتين، سيستمر رواد الفضاء فى العمل المستمر لترقية نظام طاقة المحطة الفضائية عن طريق استبدال بطاريات النيكل - الهيدروجين القديمة ببطاريات ليثيوم أيون جديدة ومحسّنة، وقد بدأت هذه الترقيات فى عام 2017، عندما قام رواد الفضاء من ناسا شين كيمبرو وبيجى ويتسون ورائد الفضاء الأوروبى توماس بيسكيه باستبدال المجموعة الأولى من البطاريات.