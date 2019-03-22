الإصدار 66 من المتصفح Firefox سيقوم إفتراضيًا بإيقاف التشغيل التلقائي للمحتوى على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من الأشخاص الذين ينزعجون بسبب مقاطع الفيديو التي تعمل تلقائيًا أثناء تصفح الويب، فقد تصبح سعيدًا بعد سماع ما سنقوله الآن، وخصوصا إذا كنت من مستخدمي المتصفح Firefox. في الواقع، تتطلع شركة Mozilla للتخلص من هذه العادة المزعجة، وبالتالي فقد قامت اليوم بإطلاق الإصدار 66 من المتصفح Firefox والذي يقوم إفتراضيًا بإيقاف التشغيل التلقائي للمحتوى على مواقع الويب.

يمكنك العثور على مقاطع الفيديو التي تعمل تلقائيًا في جميع أنواع المواقع الإلكترونية، سواء كان موقعًا إخباريًا أو ترفيهيًا. ستؤدي ميزة Block Autoplay في المتصفح Firefox إلى إيقاف تشغيل الفيديوهات والملفات الصوتية تلقائيًا. إذا كنت ترغب في مشاهدة الفيديو، فقط إضغط على زر التشغيل. تحتوي بعض الشبكات الإجتماعية على مقاطع فيديو تعمل تلقائيًا ولكنها تعمل على كتم الصوت تلقائيًا. لن توقف ميزة Block Autoplay تشغيل الفيديوهات على مثل هذه المواقع.

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جعلت Mozilla التحذيرات الأمنية على المتصفح Firefox سهلة الفهم أيضًا. كلما زار المستخدمون موقعًا به مشكلة أمنية محتملة، سيعرض المتصفح تحذيرًا أمنيًا. تم تحديث هذه التحذيرات لتكون بسيطة ومباشرة حول سبب عدم أمان هذا الموقع المحدد.

يوفر هذا الإصدار الجديد من المتصفح Firefox الدعم لبروتوكول الأمان البيومتري Web Authentication بإستخدام Windows Hello على نظام الويندوز 10. مع الإصدار القادم من نظام الويندوز 10، سيكون من الممكن بالنسبة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى مواقع الويب المتوافقة بإستخدام خاصية التعرف على الوجه أو البصمة أو رقم التعريف الشخصي PIN أو مفتاح USB الآمن.