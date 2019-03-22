صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ستكون جزءًا من خدمة الأخبار القادمة من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة آبل أنها ستقوم بإستضافة حدث في اليوم 25 من شهر مارس الجاري حيث ستعلن الشركة على الأرجح عن خدمة بث الأفلام الخاصة بها. ومع ذلك، من المتوقع أن تعلن الشركة أيضًا عن خدمة الأخبار والمجلات الخاصة بها، والآن لدينا شركة نشر أخرى لإضافتها إلى القائمة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فهو يفيد بأن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ستكون جزءًا من خدمة الأخبار والمجلات القادمة من آبل. وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالشائعات السابقة، فقد إقترحت هذه الشائعات أن شركة آبل تخطط لإطلاق خدمة مدفوعة للأخبار والمجلات حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى أخبار ومجلات غير محدودة مقابل سعر شهري ثابت.

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في العام الماضي، حصلت شركة آبل على Texture، وهي الخدمة التي يصفها العديد من الأشخاص بـ Netflix المجلات، وهكذا تخطط شركة آبل للإستفادة من عملية الإستحواذ هذه. ومن غير الواضح من هم الناشرين الآخرين الذين سيكونون جزءًا من هذه الخدمة الجديدة القادمة من آبل، ولكن أكدت كل من نيويورك تايمز وصحيفة واشنطن بوست أنها لن تكون جزءًا من هذه الخدمة.

لقد حاولت شركة آبل إطلاق خدمة للأخبار في الماضي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخدمة الجديدة ستقدم أداءً أفضل أم لا. ومع ذلك، يبدو بعض الناشرين غير متفائلين كثيرًا بهذه الخدمة حتى قبل إطلاقها، فهم يعتقدون بأنها لن تكون مربحة جدًا لهم.