فضيحة.. "فيسبوك" يُعرّض مئات ملايين الحسابات للاختراق!

حذر خبير من أن "فيسبوك" يُعرّض مئات الملايين من حسابات المستخدمين لخطر الاختراق، من خلال تخزين كلمات المرور الخاصة بهم دون حماية مناسبة.

وحذر أحد كبار خبراء الأمن السيبراني، برايان كريبس، من أن "فيسبوك" يخزن الملايين من كلمات المرور في نص عادي. كما يقول إن عملاق المواقع الاجتماعية فشل في تشفير كلمات المرور، وسمح للآلاف من موظفي فيسبوك بالبحث عنها بسهولة.

وبعد فترة وجيزة من كشف كريبس للخلل، أصدر فيسبوك بيانا مطولا يؤكد وجوده. واعترفت الشركة بأن الخلل الأمني الحاصل، الذي يمكن أن يساعد القراصنة في الوصول إلى جميع حساباتك على الإنترنت، استمر لسنوات.



وكشفت فيسبوك أنها اكتشفت المشكلة أثناء "مراجعة أمنية روتينية" في يناير الماضي، وقالت: "لاحظنا ذلك وتنبهنا له، لأن أنظمة تسجيل الدخول مصممة لإخفاء كلمات المرور باستخدام تقنيات تجعلها غير قابلة للقراءة. وأصلحنا هذه المشكلة وكإجراء قانوني، سنقوم بإخطار الجميع ممن خُزنت كلمات مرورهم الخاصة بهذا الشكل".

وأوضح البيان الصادر عن فيسبوك، أنه لا يوجد دليل على إساءة استخدام كلمات المرور داخليا، كما لم تكن مرئية لأي شخص لا يعمل في الشركة.

ولكن خبراء الأمن يحذرون من أن عملاق المواقع الاجتماعية لا يملك أي عذر يمكن قوله، في ظل حدوث خطأ أمني بهذا الحجم.

