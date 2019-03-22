شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تطرح إصدار WhatsApp Business على منصة iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن إصدار WhatsApp Business وهو الإصدار الخاص بالشركات، أصبح متاحا الآن على منصة iOS، وذلك بعد أكثر من عام على توفره رسميا على متجر أندرويد.

ووفقا لتغريدة على حساب WABetaInfo المتخصص فى متابعة أخبار واتس آب، فقد ظهرت نسخة رسمية من التطبيق على متجر تطبيقات آبل فى المكسيك وفرنسا والبرازيل، وهو ما يعنى أنه أصبح متاحا فى عدد محدود من الدول، ربما لاختباره قبل إطلاقه فى كل أنحاء العالم فى وقت لاحق.

ويتيح تطبيق واتس آب للأعمال للمستخدمين من أصحاب الشركات، التواصل مع زبائنهم من خلاله، كما يوفر بعض الأدوات مثل عرض ساعات العمل والموقع الرسمى وقائمة بالمنتجات ومزايا أخرى قد لا تتوفر فى تطبيق واتس آب للدردشة العادى، فيما ستعتمد فيس بوك على تحقيق الدخل من واتس آب عبر هذا التطبيق، إذ تعتزم الشركة فرض رسوم مالية عند الرد على أسئلة وطلبات الزبائن بعد مرور 24 ساعة من تلقيها، حيث تسمح حالياً بالرد المجانى خلال 24 ساعة فقط.