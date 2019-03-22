شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن الجيل الجديد من AirPods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن الجيل الثانى من سماعاتها اللاسلكية الذكية AirPods، والتى تأتى بعدد من المميزات الجديدة، وعلى رأسها عمر أطول للبطارية، مع حافظة للشحن اللاسلكى، كما تضم السماعة مساعد Siri الافتراضى التابع لأبل.

ووفقاً لما نشره موقع engadget الأمريكى، فبعد الكشف عن إصدارات أبل الجديدة من أجهزة "آيباد"، كشفت الشركة أيضا عن إصدارها الجديد المنتظر AirPods 2، ومن المنتظر أن تتوفر فى اختيارين مع الحافظة التقليدية أو الحافظة التى تدعم الشحن اللاسلكى، حيث تقدم كلا الحافظتين عمر شحن يصل إلى 24 ساعة من الاستماع.

وأوضح التقرير أن سماعة AirPods 2 تضم شريحة H1 التى صممت من أبل من أجل سماعاتها اللاسلكية، حيث توفر أداءً أكثر سرعة فى الاقتران، كما تدعم السماعة بعمر أطول للبطارية، إضافة إلى وجود مساعد أبل الافتراضى، والذى يدعم إلقاء الأوامر الصوتية بشكل مستمر على السماعة اللاسلكية.

ومن المنتظر أن تتوفر سماعة AirPods 2 مع الحافظة اللاسلكية بسعر 199 دولاراً، بينما يأتى النموذج المميز بالحافظة التقليدية بسعر 159 دولاراً، كما أشار التقرير إلى أنه يمكن أيضاً ترقية حافظة السماعة القديمة بالحافظة اللاسلكية الجديدة بسعر 79 دولاراً.