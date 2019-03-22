تكنولوجيا: شراء تذاكر القطار فى فرنسا عبر "فيس بوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للركاب فى فرنسا الآن شراء تذاكر القطارات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بفضل اتفاقية شراكة جديدة بين شركة تشغيل القطارات الفرنسية وموقع "فيس بوك"، تسمح للمستخدمين بشراء تذاكر القطارات مباشرة من خلال الموقع. وذكر موقع (لوكال) الإخبارى أن التذاكر المباعة عبر الإنترنت تشمل خطوط القطارات فائقة السرعة وقطار "يورو ستار" فى غرب أوروبا، فضلاً عن الخطوط الإقليمية والدولية، بنفس السعر الذى توفره الشركة.

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