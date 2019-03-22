شاومي تطلق Mi 9 وRedmi Note 7 في دولة الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أعلنت الشركة العالمية البارزة في مجال تقنيات الاتصالات المحمولة، "شاومي"، اليوم في دبي عن إطلاق Mi 9، أحدث هواتفها الذكية، والذي يتميز بكاميرا ثلاثية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، وشحن لاسلكي للبطارية بقوة 20 واطاً، هي الأعلى بين الهواتف الأخرى من هذه الفئة، وأداء فائق بفضل المعالج Qualcomm Snapdragon 855 للأجهزة المحمولة. كما أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق الهاتف اللوحي Redmi Note 7، أحدث الإصدارات في سلسلة Redmi Note الشهيرة. ويحذو هذا الجهاز حذو الإصدارات السابقة في هذه السلسلة، متميزاً بشاشة كبيرة وبطارية وفيرة، علاوة على دفعه حدود قدرات التصوير في الأجهزة المحمولة إلى آفاق أرحب نسبة لسعره.

كاميرا ثلاثية ذكية

يُعتبر الهاتف الذكي Mi 9 أول جهاز من شركة "شاومي" مزود بكاميرا ثلاثية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، وتوظف الكاميرا الأساسية أحدث مستشعرات "سوني"، وهو IMX586 1/2" العامل بدقة 48 ميغابيكسل. وبإمكان المستخدمين التقاط صور أوضح وأكثر سطوعاً في ظروف الإنارة الخافتة، يستخدم المستشعر في ظروف الإنارة الخافتة تقنية دمج المعلومات المكونة من أربعة بيكسلات في وحدة بيكسل واحدة كبيرة قياسها 1.6 مايكرومتر، ما يحسّن الوضوح بدرجة كبيرة. وقد استطاعت توليفة الكاميرا الثلاثية المشتملة على كاميرا رئيسة وكاميرا بزاوية عريضة فائقة بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا مقرِّبة للصور البعيدة بدقة 12 ميغابيكسل، منح الهاتف Mi 9 مجموع نقاط بلغ 107 من قبل موقع DxOMark الذي يُعتبر مصدراً موثوقاً به لتقييم كاميرات الهواتف المحمولة من مختلف المصنعين، ما منح الهاتف المركز الثاني في التصنيف العالمي بين جميع الهواتف الذكية التي خضعت لاختباراته، إلاّ أن الاختبارات الخاصة بتصوير الفيديو منحته 99 نقطة ليحلّ في المرتبة الأولى بفئة تصوير الفيديو على الموقع.

ويتمتع الهاتف Mi 9 بتصميمٍ خلفي منحنٍ بالكامل، يسمح بحمله بأريحية في راحة اليد. وقد خضعت خلفية الجهاز لمعالجة لونية فريدة متطورة تُعطيها طيفاً قزحياً أنيقاً مجسماً، تجعل الهاتف يبدو مختلفاً عند حمله كل مرة. وقد استوحي هذا التصميم المنحني بالكامل من أعمال المهندس المعماري الإسباني الشهير أنطوني غاودي، وتمّ اعتماده من "أكاديمية غاودي للمعرفة" في برشلونة، والتي وصف رئيسها كارلوس كانالس رورا، الهاتف الجديد بأنه "تحفة فنية استوحت أعمال الفنان غاودي"، قائلاً إنه "يجمع بطريقة جميلة بين انعكاس الضوء والمنحنى السلس واستخدام العناصر الطبيعية لخلق تحفة فنية تُعبّر أبلغ تعبير عن الجمال".

وعلى الجانب الآخر من الهاتف الذكي، تبهر شاشة "سامسونغ" AMOLED Dot Drop المستخدمين بمزاياها، إذ تأتي بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9 وبقياس 6.39 بوصات، وتشتمل داخلها على مستشعر جديد ومحسّن لبصمة الإصبع داخل الشاشة يعمل على فتح قفل الهاتف بسرعة تفوق سرعة الجيل السابق بما يصل إلى 25 بالمئة.

أول شحن لاسلكي بقوة 20 واطاً في العالم بشهادة TÜV للشحن السريع الآمن

ينطوي الهاتف Mi 9 على بطارية كبيرة بقوة 3,300 ملي أمبير، تقدّم حلاً سريعاً للشحن السلكي واللاسلكي على السواء. وقد حصل هذا الحلّ على شهادة من شركة "تي يو في راينلاند" الألمانية الشهيرة، لقدرته على الشحن السريع والآمن.

ويدعم الشحن السلكي بقوته البالغة 27 واطاً معيار QC4+ من "كوالكوم"، متيحاً شحناً آمناً للهاتف إلى 70 بالمئة من سعة البطارية خلال 30 دقيقة فقط، في حين يتمّ شحنه بالكامل خلال 60 دقيقة. ويمكن عند استخدام وسادة الشحن اللاسلكي بالإصدار الجديد Mi Wireless Charging Pad شحن الجهاز بالكامل خلال 90 دقيقة، وبسرعة تماثل سرعة الشحن لدى بعض حلول الشحن السلكية.

ومن المقرّر أن يُتاح الهاتف الذكي Mi 9 لدى ثلاثة من المتاجر المعتمدة لدى Mi في دولة الإمارات ابتداء من 21 مارس بسعر يبلغ 1,849 درهماً للإصدار بالحجم 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و128 غيغابايت من سعة التخزين. ويأتي الهاتف بألوان أسود البيانو والأزرق البحري والخزامى.

Redmi Note 7 – هاتف لوحي بتصميم مذهل جديد كلياً

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يمثّل الهاتف اللوحي Redmi Note 7 أكبر تحوّل بالتصميم في سلسلة Redmi، إذ يتميز بأسلوب تصميمي جديد يأتي فيه جانباه الأمامي والخلفي مغطيان بزجاج Gorilla Glass 5 من Corning. ويبلغ قياس شاشة Dot Drop الرائعة 6.3 بوصات، وتأتي بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9، وهي تعمل بالوضوح الكامل FHD وبدقة 2380 × 1080. وتتيح الشاشة Redmi Note 7 ذات الكثافة النقطية العالية والألوان الدقيقة (التي تشتمل على 84% من مجموعة ألوان NTSC) واحدة من أفضل التجارب المرئية في فئتها.

كاميرا رائدة في فئتها للحصول على صور مذهلة حتى في الإنارة المنخفضة

يتميز الجهاز Redmi Note 7 على الجانب الخلفي بمستشعر CMOS الضوئي ISOCELL Bright GM1 من سامسونج، والذي يحتوي على 48 مليون بيكسل مادي. وقد جمعت "شاومي" بين كاميرات Redmi Note 7 وأحدث مزايا الذكاء الاصطناعي، التي تضمّ ميزة التصوير في النمط الليلي التي تم تقديمها مع الهاتف المتميز الآخر Mi MIX 3، علاوة على مزايا AI scene detection للكشف عن المشاهد بالذكاء الاصطناعي، وAI beautify للجماليات وAI portraits، والتي تسمح جميعها للمستخدمين بإنشاء صور مذهلة بسهولة بالغة.

أداء لا مثيل له وعمر البطارية

تم تزويد الجهاز Redmi Note 7 بالمعالج Qualcomm Snapdragon 660 AIE SoC، لتحقيق سرعة معالجة قصوى تبلغ 2.2 غيغاهيرتز، ما يضمن أعلى أداء دون أيّ خلل عند ممارسة الألعاب ومعالجة البيانات.

ويواصل Redmi Note 7 حمل تقاليد Redmi المتمثلة في بطارية 4,000 ملي أمبير تمنح الجهاز طاقة ممتدة لفترة طويلة، تدوم لأكثر من يوم لدى جميع المستخدمين تقريباً. ويتمتع الجهاز بالقابلية للشحن السريع عبر منفذ USB من النوع C، بفضل دعم تقنية Qualcomm Quick Charge 4، كما يشتمل على باعث للأشعة تحت الحمراء قادر على التحكّم في العديد من الأجهزة المنزلية، مثل أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء. إضافة إلى نظام صوت PA ذكي يُعطي المستخدم صوتاً أعلى مستوى وأرفع جودة.

صُمّم ليدوم

بُني الهاتف اللوحي Redmi Note 7 ليظلّ محلّ ثقة دائمة، ويصمد مع مرور الزمن. يتميز الجهاز بزجاج Gorilla Glass 5 من الأمام والخلف، ما يجعله أقلّ عرضة للأضرار عند السقوط. كذلك فإن زوايا الجهاز مدعمة لتحسين متانة الهاتف. وتأتي كل الأزرار والمنافذ مسدودة عن تسرّب الماء لتقليل الخطر الناجم عن انسكاب الماء على الجهاز.

الأسعار والإتاحة

يأتي الجهاز Redmi Note 7 بألوان الأسود الفضائي وأزرق نبتون والأحمر السديمي، ويباع بسعر يبلغ 729 درهماً للإصدار بالحجم 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و64 غيغابايت من سعة التخزين، و829 درهماً للإصدار بالحجم 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و128 غيغابايت من سعة التخزين. ومن المقرّر ابتداء من 21 مارس أن يتاح الإصدار بالحجم 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و64 غيغابايت من سعة التخزين للحجز المسبق عبر "جولي شيك" يسعر 655 درهماً. أما في إبريل، فسيكون كلا الإصدارين متاحاً عبر جميع قنوات البيع.