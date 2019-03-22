مايكروسوفت تبدأ بتذكير مستخدمي Windows 7 بإقتراب فترة إنتهاء دعم النظام

فاطمة أيت طالب - دبي - Windows 10 هو نظام التشغيل الأحدث من شركة مايكروسوفت، ولكننا نتخيل بأنه لا يزال هناك عدد لا بأس به من المستخدمين الذين يواصلون إستخدام إصدارات الويندوز القديمة، مثل Windows 7 و Windows 8. وبالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يستخدمون نظام Windows 7، فقد بدأت شركة مايكروسوفت الآن بتذكيرهم بأن الوقت قد حان للترقية.

قامت الشركة مؤخرًا بإصدار تحديث لنظام Windows 7 تقوم من خلاله بتذكير المستخدمين بنشاط بحقيقة أن فترة دعم الشركة لنظام Windows 7 ستنتهي قريبًا. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فهي تقول : ” بعد عشر سنوات من الصيانة، 14 يناير 2020 سيكون هو آخر يوم تقوم فيه مايكروسوفت بإصدار التحديثات الأمنية للحواسيب التي تعمل بنظام Windows 7 SP1. يقوم هذا التحديث بتفعيل التحذيرات بشأن نهاية دعم Windows 7 “.

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حسب تقدير مايكروسوفت، فهي تحذر من أن دعم Windows 7 سينتهي، ولكننا نفترض بأن تذكير المستخدمين بنشاط بشأن متى سينتهي الدعم سيشجع المستخدمين على الترقية إلى أحدث إصدار. وعلى الرغم من أن نظام Windows 7 سيستمر في العمل وقابل للإستخدام بعد 14 يناير 2020، فلا تتوقع أن تقوم الشركة بتحديثه بعد ذلك، وهذا ما يعني بأنه لا تتوقع أن تقوم الشركة بإصدار المزيد من التحديثات الأمنية للنظام بعد ذلك.

ومع ذلك، ذكرت شركة مايكروسوفت أنها ستقدم الدعم إلى غاية العام 2023 للمستخدمين الذين يحتاجون إليه، مثل الشركات التي ربما لا تزال تستخدم حواسيب لا تزال تعتمد على نظام Windows 7. ومع ذلك، يتعين على المستخدمين الذين يحتاجون الدعم الموسع دفع ثمنه.