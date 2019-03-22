فاطمة أيت طالب - دبي - كما أوضحنا لكم في تقرير سابق، فقد قامت شركة جوجل مؤخرًا بإطلاق خدمة بث الألعاب الخاصة بها والتي تحمل إسم Google Stadia. حصلت هذه الخدمة على إهتمام كبير، ويبدو أن الرئيس التنفيذي لقسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer كان وحدًا من هؤلاء. لقد ظهرت على شبكة الإنترنت رسالة داخلية قام بإرسالها بعد الحدث يعد فيها الموظفين بأن شركة مايكروسوفت سترفع حدة المنافسة في مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019 مع الإعلانات الخاصة بها.
Google Stadia ليست جهاز ألعاب جديد أو مستقبل رقمي للألعاب من جوجل. في الواقع، هي خدمة لبث الألعاب على السحابة مما يمكن المستخدمين من تشغيل ألعاب 4K بمعدل 60 إطار في الثانية على المتصفح Google Chrome وعلى أجهزة Chromecast، وعلى هواتف Google Pixel أيضًا.
تعمل شركة مايكروسوفت على خدمة بث الألعاب عبر السحابة الخاصة بها. في الواقع، لقد إستعرضت لنا الشركة هذه الخدمة والتي تحمل إسم Project xCloud في الأونة الأخيرة. من الواضح أن لدى الشركة المزيد من المعلومات لمشاركتها معنا حول الخدمة في مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده في معرض الترفيه السنوي E3 2019.
وكتب Phil Spencer في رسالته الإلكترونية الداخلية : ” لقد أصبحت جوجل كبيرة اليوم ولدينا بضعة أشهر حتى E3 2019، وبعدها سنصبح أكبر “، وأضاف : ” إعلانهم يؤكد صحة المسار الذي شرعنا فيه قبل عامين. لدينا المحتوى، والمجتمع، والفريق السحابي والإستراتيجية، وكما قلت منذ فترة، فإن الأمر كله يتعلق بالتنفيذ. هذا صحيح أكثر اليوم “. وفي الختام، ذكر Phil Spencer الموظفين بأن Google Stadia لن تكون خدمة بث الألعاب عبر السحابة الرئيسية الوحيدة في السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قسم Xbox في مايكروسوفت يعد برفع حدة المنافسة مع جوجل بعد الإعلان عن Google Stadia لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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