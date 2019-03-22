نجاح هواتف Galaxy S10 سيعزز الحصة السوقية لشركة سامسونج في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج مؤخرًا بعقد إجتماعها السنوي للمساهمين وأعلن مسؤولو الشركة عن أخبار جيدة لها علاقة بقطاع الهواتف الذكية. أوضح السيد DJ Koh والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج أنه واثق من حدوث تغيير إيجابي في مكانة الشركة بالصين، وهو السوق حيث إنخفضت الحصة السوقية للشركة من 20% في العام 2013 إلى أقل من 1% في العام 2018.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج المساهمين أنه قد تم تغيير كل شيء، بما في ذلك طريقة إدارة الأمور، والأفراد، وقنوات التوزيع. أحدث الهواتف الذكية الرائدة والمتوسطة من الشركة سوف تحدث تغييرًا إيجابيًا في السوق الصيني. ووفقا لوكالة الأنباء رويترز، فإن بعض البطاقات الرابحة التي تمتلكها شركة سامسونج تشمل Galax Fold و Galaxy S10 5G وغيرها من التقنيات المتقدمة التي لن تتمكن شركة آبل من جلبها إلى السوق حتى العام 2020.

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من أجل دفع مستخدمي الهواتف الذكية للتحول إلى سامسونج، تقدم الشركة الكورية الجنوبية صفقات إعادة الشراء على متجر JD.com الصيني. يمكنك إعادة هاتفك القديم والحصول على هاتف Galaxy S10 جديد بخصم يصل إلى 450 دولار أمريكي. ووفقا للمصادر، المبيعات الأولية لهواتف Galaxy S10 الجديدة تعتبر أكبر من المبيعات الأولية التي حصدتها هواتف Galaxy S9، فقد بلغت مبيعات هواتف سامسونج الرائدة الجديدة أكثر من 500 آلف وحدة في أول أسبوعين بعد إطلاقها في السوق.